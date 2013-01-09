  1. بین الملل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۳۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان به نقل از رسانه های خارجی از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

آمریکای جنوبی

-  دولت ونزوئلا مراسم تحلیف هوگو چاوز را به تاخیر انداخت.

غرب آسیا

- حزب الله عراق، تهدید به نابودی بعثی ها کرد و خواستار برگزاری تظاهرات علیه بعثی ها شد.

- دولت منطقه کردستان عراق اعلام کرده است به ترکیه نفت صادر نکرده است.

- گروههای فلسطینی خواستار خروج تروریستها از اردوگاه یرموک شدند.

- در ادامه عملیات ارتش سوریه در حلب، حومه دمشق و ادلب و حمص، شماری از تروریستهای مسلح کشته شدند.

- ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان در ادامه مواضع ضد سوری خود خواستار پیوستن دروزیهای سوریه به آنچه وی انقلاب خواند، شد.

- منابع لبنانی از حضور بیست هزار سوری در خاک لبنان خبر دادند که در نتیجه اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح از سوریه آواره شده اند.

آمریکای شمالی

- پیمانکاران آمریکایی، مبلغ پنج میلیون دلار به 71 زندانی سابق زندان ابوغریب غرامت دادند.

- دولت اوباما اعلام کرد آماده خارج کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان پس از سال 2014 خواهد بود.

اروپا

- وزیر دفاع  اسپانیا اعلام کرد نیروهای خود را از لبنان( در قالب یونیفل) طی دو سال آینده خارج خواهیم کرد.

- انگلیس در ادامه دخالتهای خود در امور سوریه اعلام کرده است میزبانی نشست بین المللی را برای بررسی طرحهای پس از اسد برعهده خواهد داشت.

آفریقا

- رسانه ها از کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر در درگیریهای کنیا خبر دادند.

کد مطلب 1787013

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