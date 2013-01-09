عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکای جنوبی



- دولت ونزوئلا مراسم تحلیف هوگو چاوز را به تاخیر انداخت.



غرب آسیا



- حزب الله عراق، تهدید به نابودی بعثی ها کرد و خواستار برگزاری تظاهرات علیه بعثی ها شد.



- دولت منطقه کردستان عراق اعلام کرده است به ترکیه نفت صادر نکرده است.



- گروههای فلسطینی خواستار خروج تروریستها از اردوگاه یرموک شدند.



- در ادامه عملیات ارتش سوریه در حلب، حومه دمشق و ادلب و حمص، شماری از تروریستهای مسلح کشته شدند.



- ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان در ادامه مواضع ضد سوری خود خواستار پیوستن دروزیهای سوریه به آنچه وی انقلاب خواند، شد.



- منابع لبنانی از حضور بیست هزار سوری در خاک لبنان خبر دادند که در نتیجه اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح از سوریه آواره شده اند.



آمریکای شمالی



- پیمانکاران آمریکایی، مبلغ پنج میلیون دلار به 71 زندانی سابق زندان ابوغریب غرامت دادند.



- دولت اوباما اعلام کرد آماده خارج کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان پس از سال 2014 خواهد بود.

اروپا

- وزیر دفاع اسپانیا اعلام کرد نیروهای خود را از لبنان( در قالب یونیفل) طی دو سال آینده خارج خواهیم کرد.



- انگلیس در ادامه دخالتهای خود در امور سوریه اعلام کرده است میزبانی نشست بین المللی را برای بررسی طرحهای پس از اسد برعهده خواهد داشت.



آفریقا



- رسانه ها از کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر در درگیریهای کنیا خبر دادند.