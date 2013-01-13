تلاش برف روبان ادامه دارد/ کولاک در آذربایجان شرقی راه بندان کرده است

جعفر تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گرچه از بارش برف چهار روز می گذرد اما به دلیل کولاکی که در روستاهای چاراویماق، شبستر و مراغه وجود دارد عملیات راه گشایی با مشکل مواجه شده است.

وی در تشریح وضعیت راه های روستاهای مسدود شده گفت: تمامی راه های اصلی و فرعی استان آذربایجان شرقی باز بوده و تنها راه های مواصلاتی روستاهای چاراویماق، هشترود و مراغه مسدود شده که برف روبان و راهداران در حال بازگشایی راه ها هستند اما کولاک باعث بسته ماندن دوباره راه ها می شود.

تبریزی اعلام کرد: راه های مواصلاتی 100 روستای چاراویماق، 40 روستای هشترود و 20 روستای مراغه مسدود است و نتیجه تلاش برف روبان و راهداران در بازگشایی راه ها عصر امروز مشخص می شود.