اقدام اخیر اتحادیه اروپا در راستای خوش خدمتی برای آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه های این هفته نماز جمعه پارس آباد با اشاره به اینکه پیروزی جبهه ایمان بر کفر نزدیک است، اظهار کرد: غلبه حق بر باطل سنت قطعی الهی است و پیروزی جبهه ایمان بر کفر بسیار نزدیک است. وی با تأکید بر توکل به خدا و حضور مستمر مردم، اقدامات شرورانه اروپا و آمریکا را محکوم کرد و بر لزوم ایستادگی و مقاومت ملت تأکید نمود.

وی گفت: در هر عصری شیاطین و اهریمنانی بوده‌اند که مقهور اراده رحمانیان شده‌اند و در عصر حاضر نیز جلوه این شیاطین، آمریکای جهانخوار است که فروپاشی و نابودی آن بسیار نزدیک است.

امام جمعه پارس آباد با تأکید بر اهمیت نقش مردم در انقلاب افزود: ملت غیور ایران، با ایستادگی و مقاومت، زمینه فرج و گشایش امور را در سایه الطاف ولی‌الله الأعظم فراهم خواهند کرد.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین اقدام اخیر اتحادیه اروپا را در خدمت به اهداف آمریکا محکوم کرده و آن را ادامه همان توطئه‌های ناکام گذشته، از جمله جنگ ۱۲ روزه و ترورهای ۱۸ و ۱۹ دی، دانست.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر انقلاب اسلامی غلبه نور بر ظلمتها و طاغوتیان زمان بود، گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای آشنایی مردم با دستاوردهای انقلاب اسلامی است و مسئولان باید با حضور در بین مردم از این فرصت برای انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده نمایند.