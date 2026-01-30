رحیمی:نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ  قاطع به هرگونه تجاوز دشمن‌ هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جهفر رحیمی در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه ساوه با تبیین حقیقت انتظار فرج اظهار کرد: انتظار تنها به دعا و بیان محبت محدود نمی‌شود، بلکه به معنای تسهیل شرایط ظهور و فراهم‌سازی زمینه‌های فرهنگی و اخلاقی در جامعه اسلامی است.

امام جمعه ساوه افزود: ارتباط با حضرت ولی‌عصر(عج) نیازمند سنخیت روحی و اخلاقی بوده و انسان باید با تهذیب نفس، پاکسازی درون و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی، زمینه قرب و ارتباط معنوی را فراهم کند.

وی دنیاطلبی، تکبر در برابر مؤمنان و قطع رحم را از موانع مهم رشد معنوی و ارتباط با امام عصر(عج) دانست و گفت: جامعه منتظر، جامعه‌ای است که در مسیر اصلاح خود حرکت کند و نسبت به وظایف دینی و اجتماعی بی‌تفاوت نباشد.

امام جمعه ساوه با اشاره به فرارسیدن نیمه شعبان افزود: انتظار حقیقی با آمادگی، بصیرت و روحیه مجاهدت همراه است و اکنون نشانه انتظار، خدمت به مردم، تلاش برای حل مشکلات جامعه و تبعیت از ولی‌امر مسلمین است.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۲ بهمن‌ماه، سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر است که موجب زوال حکومت ستم‌شاهی و استقرار نظام مبتنی بر عدالت و قسط شد. حجت‌الاسلام رحیمی افزود: استمرار و پیشرفت انقلاب در گرو حضور مردم در صحنه و انجام صحیح وظایف مسئولان در عرصه‌های مختلف است.

امام جمعه ساوه با اشاره به روز جوان اظهار کرد: دشمن در جنگ نرم به دنبال نفوذ در ذهن و اندیشه جوانان است و ضروری است مراکز فرهنگی، آموزشی و مسئولان اجرایی با جدیت بیشتری برای صیانت فکری و اعتقادی نسل جوان اقدام کنند.

وی همچنین نیمه شعبان را روز سربازان گمنام امام زمان(عج) دانست و با تجلیل از مجاهدت‌های خاموش آنان گفت: ماهیت مأموریت این نیروها، فعالیت در گمنامی و تحمل محدودیت‌های فراوان است و بخش قابل توجهی از خدمات آنان به دلیل ماهیت امنیتی قابل بیان نیست.

امام جمعه ساوه توان علمی و عملیاتی نیروهای اطلاعاتی کشور را ستود و مقابله با تروریسم، نفوذ و مفاسد اقتصادی را از اقدامات مهم این مجموعه برشمرد.

حجت‌الاسلام رحیمی همچنین با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این اقدام را غیرمنطقی، تحریک‌آمیز و در راستای تبعیت از سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و گفت: ملت ایران با افتخار از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران حمایت می‌کنند و این نیرو را مایه عزت و امنیت کشور می‌دانند.

وی همچنین با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب، قربانی تروریسم بین‌المللی و سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و اقدامات تجاوزکارانه آنان را به شدت محکوم می‌کند.

امام جمعه ساوه افزود: ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود، اما در برابر هر تهدید و تجاوز، آماده پاسخ قاطع و بازدارنده است.

وی تصریح کرد: آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، برای دفاع از کشور و مقابله با هرگونه تهدید، تضمین‌کننده امنیت ملی و بازدارنده دشمنان است.