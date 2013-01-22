اصلاح شبکه فرسوده آب گنبد نیازمند اعتبار/ 622 هزار گلستانی تحت پوشش بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قربانپور بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مشترک با مدیرعامل آبفای استان گفت: شبکه آب شرب شهری گنبدکاووس نیازمند اصلاح شبکه است.

فرماندار شهرستان گنبد کاووس نیز تسریع در دو طرح سیستم فاضلاب شهری گنبد ‏کاووس راتاکید کرد و گفت: شبکه آب شرب شهری گنبد کاووس نیازمند اصلاح شبکه ‏است.‏

برگزاری جشنواره کانونهای مساجد گلستان

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گلستان از برگزاری نخستین جشنواره ورزشی کانون های مساجد این استان همزمان با دهه فجر خبر داد.

مهدی بیکی گفت: این جشنواره از سوی کانون تخصصی ورزش مساجد استان برای نخستین بار در بخش آقایان و بانوان در سه رشته فوتسال، طناب کشی و پرتاب دارت برگزار می شود.



وی با اشاره به رده سنی شرکت کنندگان در این جشنواره، افزود: فوتسال در رده سنی نوجوانان زیر 14 سال و جوانان زیر 23 سال، طناب کشی و پرتاب دارت با شرایط سنی آزاد برگزار می شود.



نمایشگاه آثار پوستر هنرمندان گلستانی برپا شد

با تلاش واحد تجسمی حوزه هنری استان گلستان نمایشگاهی از آثار پوستر هنرمندان گرافیست استان با موضوع شعار سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" به مدت 10 روز در محل نگارخانه سوره حوزه هنری استان گلستان برپا شد.



مسئول واحد تجسمی حوزه هنری گلستان گفت: پوسترهای ارائه شده در این نمایشگاه منتخبی است از آثار هنرمندان گرافیست استان که به دبیرخانه جشنواره پوستر شعار سال ارسال شده است.

محمدرضا عباس‌پور در ادامه از کلیه علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و افزود: تمامی این آثار با شیوه‌های دیجیتال تولید شده است و هنرمندان سعی کرده‌اند با بهره‌گیری از آموزشها و تجربیات خود موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را با ظرافت خاص و به شکلی گویا و زیبا ارائه کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیتهای کارخانجات لبنی گنبد

فرماندار شهرستان گنبد کاووس در نشست مشترک با مدیر کل دفتر ‏امور اقتصادی استانداری گلستان بر مساعدت مسئولان برای پروژه های ‏سرمایه گذاری در گوزنی تپه تاکید کرد.‏



نورالله نوراللهی گفت:پروژه های واگذاری زمین در پروزه گوزنی تپه ‏در ستاد توسعه کشاورزی مطرح خواهد شد.‏



وی همچنین افزود: حمایت از تولید شیر برای استفاده بیشتر از ظرفیت ‏کارخانجات شیر جزءاولویت های ستاد توسعه کشاورزی است.‏



622 هزار گلستانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

حسین امیری مدیرکل تامین اجتماعی گلستان با اعلام افزایش حدود 20 درصدی جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی در گلستان در طول دو سال گذشته گفت: اکنون با افزایش 70 هزار نفری بیمه شدگان اصلی در استان نسبت به دو سال گذشته، بیش از 210 هزار نفر گلستانی بیمه شده اصلی تامین اجتماعی هستند که با افراد تبعی جمعیت تحت پوشش به 622 هزار نفر می رسد.



وی یادآور شد: از جمعیت بیمه شده اصلی حدود 148 هزار نفر بیمه شده اجباری، 14 هزار نفر بیمه حرف و مشاغل آزاد، 11 هزار و 500 نفر بیمه بافندگان، 14 هزار نفر بیمه رانندگان و 10 هزار نفر بیمه کارگران ساختمانی هستند که همه این تعداد نسبت به سال گذشته حدود 15افزایش داشته است.



وی از افزایش 20 درصدی بازرسی از کارگاه های سطح استان نیز خبر داد و گفت: تعداد بازرسی از کارگاه های استان حتی بیش از برنامه ابلاغی بوده و از اول امسال تاکنون بیش از نه هزار کارگاه جدید در گلستان شناسایی شد.