ساخت داروی شیمی درمانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه مالک اشتر پروژه تحقیقاتی در زمینه تولید داروی شیمی درمانی آغاز کردند و امیدوارند با نهایی شدن این تحقیقات بتوانند سیستم ایمنی بیماران سرطانی را با استفاده از این دارو افزایش دهند.

فیلگراستیم شکل مصنوعی G-CSF (فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت) است، نوعی پروتئین طبیعی که عامل تولید گلبولهای سفید خون است. کمبود G-CSF خطر عفونت‌های باکتریایی را افزایش می‌دهد.

این دارو مغز استخوان را وادار به تولید گلبول‌های سفید خون می‌کند و به این ترتیب از خطر عفونت می‌کاهد و سبب ورود سلول‌های مغز استخوان به خون می‌شود تا در آنجا تجمع کنند و بیماری مغز استخوان درمان شود یا در طول درمان سرطان پیشرفته جایگزین مغز استخوان از دست رفته شود.

تولید لباس فضانوردی تا 8 سال آینده

رئیس پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی نیز طی هفته گذشته از طراحی و ساخت لباس‌های فضانوردی توسط محققان پژوهشکده مکانیک شیراز خبر داد و گفت: با توجه به تحریم‌های فعلی کشور، پروژه اعزام انسان به فضا با لباس‌های فضایی تولید ایران تا 8 سال آینده اجرایی می‌شود.

رئیس پژوهشکده سامانه های فضانوردی با تاکید بر اینکه تحریم ایران در زمینه ممنوعیت خرید و فروش کالاهای فضایی از جمله این لباس ها، باعث شد تا ایران برای جانماندن از پروژه اعزام انسان به فضا، طراحی این نوع محافظ ارگانهای حیاتی را در دستور کار قرار دهد ادامه داد: ایران تا 8 سال آینده به دانش تولید و طراحی لباس فضانوردی دست می یابد. مواد اولیه این تکنولوژی بسیار هزینه بر است و تکنولوژی لباس فضانوردی قیمتی نزدیک به یک کیلوگرم طلا دارد.

پایان مهلت معرفی سرپرست وزارت ارتباطات

هفته گذشته مهلت قانونی رئیس جمهور برای معرفی سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اتمام رسیده اما هنوز گزینه قطعی برای اختیار گرفتن پست وزیر ارتباطات اعلام نشده است.

پس از آنکه نمایندگان مجلس همزمان با برکناری رضا تقی پور - وزیر ارتباطات توسط رئیس جمهور و تصمیم وی برای ادغام وزارتخانه های راه و ارتباطات، طرحی را با قید دوفوریت به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند تا براساس آن حداقل تا یک سال آینده از هرگونه ادغام جدیدی در وزارتخانه های دولت جلوگیری شود، این طرح به تصویب نهایی رسید و براساس آن سرپرستی علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی اعلام شد.

تولید بیوگاز از فضولات دام

پژوهشگران دانشگاه صنعتی کرمانشاه در یک هفته گذشته اعلام کردند که با عرضه دستگاهی توانستند با فضولات 3 راس گاو انرژی یک خانواده را تامین کنند.

شکوه جلیلی مجری طرح با بیان اینکه در این طرح تحقیقاتی توانستیم از فضولات حیوانی و انسانی بیوگاز تولید کنیم، افزود: در این طرح با طراحی و پیاده سازی دستگاهی توانستیم از فضولات، انرژی گرمایی و الکتریسته تولید کنیم.



مجری طرح، فرآیند تولید بیوگاز از فضولات را 30 روزه ذکر کرد و یادآور شد: در طول 30 روز می‌توان فضولات برای مصارف گرمایی انرژی الکتریسیته تبدیل به بیوگاز کرد.

یخچالی با سیستم عامل اندروید

در عصر فناوریهای پیشرفته حتی یخچالها هم هوشمند شده اند، به طوریکه یک مدل جدید که اوایل ماه جاری ارائه شده دارای برنامه های اجرایی برای کمک به کاربر در انتخاب دستور غذا، تهیه لیست خرید و مدیریت تاریخ انقضای مواد غذایی است.

یخچال فریزر مدل T9000 که توسط شرکت سامسونگ ارائه شده دارای صفحه لمسی 10 اینچی قابلیت اتصال به WiFi است و دربرگیرنده برنامه ای اجرایی چون Epicurious برای دستورات غذایی و Evernote برای یادداشت برداری است.

صفحه نمایش یخچال فریزر مدل T9000 سامسونگ این امکان را برای کاربر فراهم می کند که در جریان آخرین اخبار و وضعیت هوا قرار گیرد و همچنین یادداشتهای دست نویس تقویم را با تقویم گوگل ادغام کرده و چون یک قاب عکس دیجیتال نیز عمل می کند.

مریخی‌ها وجود دارند

دانشمندان هفته گذشته اعلام کردند که مریخی ها وجود دارند اما نه به شکلی که برای ما قابل تشخیص باشد.

دانشمندان اعتقاد دارند کشف مواد معدنی در زیر سطح سیاره سرخ قویترین دلیل برای وجود حیات در مریخ است.

برخلاف آنچه که تصور می شد همسایه آسمانی ما سرزمین انسانهای کوچک اندام سبز و یا آبی رنگ نیست و به نظر می رسد که تنها شکل حیات در این سیاره میکروارگانیسمهای ساده هستند.

تأثیر عبور نور از بدن مادر برای رشد چشم جنین

دانشمندان دریافته اند که نوری که از بدن می گذرد و به رحم مادر می رسد نقش مهمی در رشد و تکامل چشم جنین ایفا می کند.

نتایج این مطالعات نشان می دهد موش هایی که دوران بارداری خود را در تاریکی مطلق سپری کرده بودند، نوزادانی داشتند که رشد چشمی نامناسب و غیرطبیعی داشتند.

این یافته حاکی از آن است که مقادیر بسیار کمی از نور برای کنترل رشد رگهای خونی در چشم جنین ضروری اند.

محققان امیدوارند این یافته ها به شناخت بهتر اختلالات چشمی منجر شود.