ایران چهاردهمین تیم برتر جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، نخستین رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال در سال جدید میلادی امروز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این رده‎بندی والیبال ایران با 58 امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد. استرالیا تنها تیم آسیایی است که بالاتر از ایران و در رده یازدهم قرار دارد.

در رده بندی اعلام شده و در جمع بیست تیم اول تنها پنج تیم نسبت به رده‌بندی پیشین که در جولای سال 2012 اعلام شده بود، تغییر جایگاه (تنها یک پله نزول یا صعود) داشتند. در میان بیست تیم برتر تیم چین با یک پله نزول در رده شانزدهم قرار گرفت و ژاپن هم بدون تغییر در رده نوزدهم ماند.

رده‎بندی بیست تیم برتر والیبال دنیا به قرار زیر است:

1- برزیل

2- روسیه

3- ایتالیا

4- لهستان

5- آمریکا

6- کوبا

7- صربستان

8- بلغارستان

9- آرژانتین

10- آلمان

11- استرالیا

12- مصر

13- تونس

14- ایران

15- فرانسه

16- چین

17- کامرون

18- کانادا

19-ژاپن

20- ونزوئلا