فرودگاه بجنورد آمادگی پذیرش تمامی ایرلاین ها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی بنی صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران عنوان کرد: با سرمایه گذاری های انجام شده در فرودگاه بین المللی بجنورد، این فرودگاه هم اکنون آماده پذیرش تمامی ایرلاین ها برای انجام پرواز از مقاصد سایر استان ها به مرکز خراسان شمالی است.

وی اظهار داشت: همچنین این فرودگاه آمادگی برقرای پرواز توسط ایرلاین ها به خارج از کشور خصوصا با اولویت عتبات عالیات را نیز دارد.

امانی نبی در ادامه با اشاره به اینکه فرودگاه بین المللی بجنورد ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری بیشتر در زمینه های مختلف دارد، اضافه کرد: احداث هتل فرودگاه، نمایشگاه‌، فروشگاه‌ها، تشریفات خصوصی CIP و ... از جمله بخش هایی است که سرمایه گذاران خصوصی می توانند وارد عمل شوند و ما از سرمایه گذاران مختلف در چهارچوب قوانین شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور حمایت می کنیم.

وی همچنین از انجام پروازهای تفریحی و آموزش علاقه مندان پرواز در بجنورد با فعالیت شرکت سامانه پرواز خبر داد و افزود: این شرکت با استفاده از هواپیماهای فوق سبک پروازهای تفریحی و آموزش های پروازی را در این فرودگاه انجام می دهد و در حال حاضر نیز مجوزهای لازم برای کلنگ زنی این پروژه ارائه شده است.

این مسئول پیش بینی کرد: تا قبل از سال جدید کلنگ زنی این مجموعه پروازی در فرودگاه بجنورد انجام شود و چند ماه بعد از کلنگ زنی نیز این آموزشگاه مورد بهره برداری علاقه‌مندان قرار گیرد.

وی در ادامه در مورد پروژه گسترش باند فرودگاه و تملک اراضی مورد نیاز برای افزایش باند عنوان کرد: در مجموع 169 واحد اعیانی در طرح تملک این پروژه وجود داشت که از این تعداد 54 واحد مسکونی در مسیر گسترش باند و 51 واحد اعیانی نیز در حاشیه باند خریداری و تخریب شده و سه واحد نیز برای تخریب در دست اقدام است.

به گفته امانی نبی تمامی وجوه این واحدهای اعیانی و حقوق مالکان پرداخت شده و هم اکنون هیچ گونه بدهی بابت واحدهای اعیانی طرح تملک اراضی برای گسترش باند فرودگاه بجنورد وجود ندارد.

مدیر فرودگاه بین‌المللی بجنورد پرداخت حقوق مالکان عرصه‌های واقع در مسیر و حاشیه باند فرودگاه را بر عهده استان دانست و اظهار داشت: در این زمینه لازم است تامین اعتبارات توسط دستگاه های مسئول استان انجام شود.