سه لباس سنتی گلستان رونمایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر شنبه در حاشیه نمایشگاه و جشنواره مد و لباس در گرگان افزود: لباس های محلی این استان ازجمله لباس ترکمن، قزاق، علی ابادی، گرگانی، رامیانی و... در این نمایشگاه به نمایش درآمده اند و غرفه های قزاق، چاپ باتیک نیز از جمله غرفه های این نمایشگاه ملی است.



وی ادامه داد: شال و مانتوی سوزندوزی شاهکوه، تونیک سوزندوزی شاهکوه و روسری چاپ باتیک از استان گلستان نیز که موفق به دریافت مهر اصالت شده اند نیز دراین نمایشگاه درمعرض دید عموم قرار گرفته و رونمایی از آن ها نیز از دیگر برنامه های جشنواره مد ولباس گلستان است.



عباسی درادامه تصریح نمود: در این جشنواره نشست های مختلفی با موضوع مد و لباس، روانشناسی رنگ ها، طراحی و دوخت لباس و کارگاه نقد برگزار ،مقالات علمی ارائه و در آخر به صورت کتاب به چاپ می رسد.



وی اذعان داشت: فرهنگ سازی هویت اسلامی، ایرانی و احیای این هویت که از مظاهر آن پوشاک اجتماعی است، حمایت از تولیدات همراه با استانداردهای ارائه شده و تشویق و ترغیب تولید کنندگان برای عرضه لباس هایی متناسب با ارزش های اسلامی واحیای سنت و پوشش گذشته استان و تلفیق آن با مد از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.



وی خاطر نشان کرد: گلستان اولین استانی است که پس از تهران این نمایشگاه در آن برگزار می شود.





به گفته وی 10 استانی که بعد از گلستان این نمایشگاه را برگزار می کنند در زمان برگزاری نمایشگاه به این استان سفر خواهند کرد.



این جشنواره و نمایشگاه از 28 بهمن در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپاشده و تا پنجم اسفند سال جاری ادامه دارد.