26 میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرک خرم آباد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بابایی ظهر شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان لرستان اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 26 میلیون و 861 هزار و 709 دلار کالای غیر نفتی از گمرک خرم آباد صادر شده است.

وی با اشاره به رشد صادرات لرستان که از گمرک خرم آباد صورت گرفته، بیان داشت: در این مدت صادرات لرستان از طریق گمرک به لحاظ وزنی 424 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افازیش یافته است.

مدیر کل گمرک استان لرستان تصریح کرد: همچنین میزان صادرات کالاهای غیر نفتی لرستان از گمرک خرم آباد به لحاظ دلاری نیز 13 درصد رشد داشته است.