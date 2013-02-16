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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

بابایی مطرح کرد:

26 میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرک خرم آباد صادر شد

26 میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرک خرم آباد صادر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرک استان لرستان از صادرات بیش 26 میلیون و 861 هزار دلار انواع کالای غیر نفتی از گمرک خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بابایی ظهر شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان لرستان اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 26 میلیون و 861 هزار و 709 دلار کالای غیر نفتی از گمرک خرم آباد صادر شده است.

وی با اشاره به رشد صادرات لرستان که از گمرک خرم آباد صورت گرفته، بیان داشت: در این مدت صادرات لرستان از طریق گمرک به لحاظ وزنی 424 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افازیش یافته است.

مدیر کل گمرک استان لرستان تصریح کرد: همچنین میزان صادرات کالاهای غیر نفتی لرستان از گمرک خرم آباد به لحاظ دلاری نیز 13 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1816498

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