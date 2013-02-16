نتایج اولین روز رقابت های هندبال جوانان منطقه دو کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از نوزدهمین دوره مسابقات هندبال جوانان باشگاه های منطقه دو کشور "انتخابی تیم ملی" که شامگاه شنبه به پایان رسید تیم های کاسپین قزوین، صباباتری قم، هیئت هندبال البرز و مجموعه زنجیره ای کات شاهرود بر حریفان خود غلبه کردند.

در این رقابتها تیم کاسپین قزوین با نتیجه 28 بر 27 بر میعاد مهدی مشهد پیروز شد، شهرداری تبریز با نتیجه 23 بر 24 مغلوب صباباتری قم شد، هیئت هندبال البرز با نتیجه 26 بر 21 از سد تیم هیئت هندبال زنجان گذشت و مجموعه زنجیره ای کات شاهرود در رقابتی زیبا 24 بر 10 بر اسید گنبد غلبه کرد.

در این دوره از رقابتها، 10 تیم از استان های قم، مرکزی، قزوین، خراسان رضوی، زنجان، البرز، تهران، آذربایجان شرقی، گلستان و سمنان به رقابت می پردازند.

تیم های مازندران و گیلان از حضور در این رقابت ها انصراف دادند.

رقابت های باشگاهی هندبال جوانان در قالب دو منطقه و در استان های سمنان و خوزستان برگزار می شود و در پایان تیم های برتر انتخاب و معرفی می شوند.

این رقابتها تا چهارم اسفندماه در مجموعه ورزشی شهید اکبری شاهرود ادامه دارد.