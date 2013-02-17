تسخیری : اعلامیه جهانی حقوق بشر تناقض دارد/ محبت به پیامبر (ص) جزء کرامت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، دور چهارم گفتگوی دینی مرکز گفتگوی ادیان با کلیسای کاتولیک اتریش صبح یکشنبه 29 بهمن با عنوان «دین، اخلاق و حقوق» با حضور اندیشمندان و مقامات فرهنگی و دینی ایران و اتریش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

آیت الله محمدعلی تسخیری مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام طی سخنانی در این نشست گفت: به طور طبیعی انسان یک موجود منطقی است و معنی منطقی بودن انسان این است که در پی دلیل است مساله حقوق سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد و ادعاهای مختلفی در این عرصه صورت گرفته است. مثلا در کنفرانسی که در مسکو برگزار شد حقوق های مختلفی مطرح شد یکی از آنها «حق گناه» بود یا در قاهره حق سکس مطرح شد و اینکه انسان در هرگونه اشباع جنسی آزاد باشد اما سوال این است که معیار حق بودن یک مطلبی چیست؟

وی افزود: در این زمینه متدینین، دین را ملاک حق بودن قرار می دهند ولی عموم بشر حتی غیرمتدینین معیار وسیع تری با عنوان وجدان انسانی دارند که بخشی از فطرت انسان است و لذا آنهایی که ایمان به فطرت انسانی ندارند پاسخی به این سوال نمی توانند بدهند برای همین صحبت از حقوق دیوار و غیره می‌کنند.

آیت الله تسخیری اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارای تناقض دانست و گفت: در ماده اول این اعلامیه آزادی انسان و تساوی افراد از حیث کرامت و حقوق و اینکه همه دارای حق هستند، مطرح می شود و از طرفی در ماده پنجم به بحث منع شکنجه و در ماده 12 از خانواده و توجه به زندگی شخصی صحبت می شود و در ماده 26 تعلیم و تربیت را موجب کمال شخصیت انسانی می داند اما در ماده 19 بحث آزادی مطلق بیان مطرح می شود. اگر آزادی بیان مطلق باشد حتی بیان هایی که به کرامت و وجدان انسان و آزادی و تساوی انسان ها خلل وارد می کند، آزاد است.

وی تاکید کرد: راه حل طبیعی که وجدان آن را قبول می کند این است که این آزادی را تا حدی که به کرامت و حقوق انسان ها تجاوز نکند، قبول کنیم والا این آزادی محکوم می شود.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام افزود: یکی از مسلمات وجدان انسان این است که مقدسات جزء کرامات انسان است انسان وقتی به یک چیزی به عنوان امر مقدسی ایمان داشته باشد، کرامتش با آن ارتباط پیدا می کند به عنوان مثال مسلمانان محبت به پیامبراشان را جزء کرامتشان می دانند و تعالیم اسلام نیز به این مساله تاکید دارد.

وی یادآور شد: پیامبر در یک روایتی می فرماید انسان نمی تواند مومن باشد مگراینکه محبت پیامبر بر هر گونه محبت دیگری مقدم باشد این نکته جزء کرامت یک انسان مسلمان محسوب می شود و اگر فردی به این کرامت اهانت کند در واقع این اهانت به کرامت انسان است و هیچ لایحه و قانون و حقوق بشری اجازه نمی‌دهد این تادی صورت بگیرد.

آیت الله تسخیری در پایان تصریح کرد: در این زمینه قرآنو اسلام اهانت به مقدسات را رد کرده تا حدی که تاکید می کند نباید به بت های مشرکان و مقدسات آنها اهانت کرد؛ چراکه این حرکت، حرکتی ضد انسانی است و امیدواریم با برگزاری این نشست ها به این نتیجه برسیم که ما هیچ حق مطلقی نداریم الا حق تعبد به الله که حق مطلق است و یا حق عدالت که آن هم مطلق است.