https://mehrnews.com/x3cTWM ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کد مطلب 6929127 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸ تجمع سیستانی ها به شب ۱۷۹ رسید زابل- مردم شهر زابل در صد و هفتاد و نهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 40 MB کد مطلب 6929127 کپی شد مطالب مرتبط آغاز برداشت ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی در هامونک سرگلزایی: پوشش فاضلاب شهری و روستایی سیستان و بلوچستان از ۳۱ درصد گذشت فرودگاه زاهدان؛ مرکز آموزش تخصصی هوانوردی کشور برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی رهبر شهید
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