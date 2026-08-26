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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸

تجمع سیستانی ها به شب ۱۷۹ رسید

تجمع سیستانی ها به شب ۱۷۹ رسید

زابل- مردم شهر زابل در صد و هفتاد و نهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6929127

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