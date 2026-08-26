https://mehrnews.com/x3cTWR ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6929131 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹ مردم چابهار خستگی نمی شناسند چابهار- مردم شهر چابهار در صد و هفتاد و نهمین شب از حماسه های خیابانی، همچنان در میدان حضور دارند. دریافت 54 MB کد مطلب 6929131 کپی شد مطالب مرتبط جمعآوری ۳۴۲ تبعه بیگانه غیرمجاز در چابهار حضور حماسی مردم چابهار در شب ۱۷۷ افغانستان و تحولات منطقه؛ چرا تغییر معادلات ایران برای کابل حیاتی است؟ برچسبها بندر چابهار تجمع مردمی رهبر شهید
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