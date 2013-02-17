به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سليماني گفت : از حدود 6 سال پيش براي توسعه خوشه ها و شبكه هاي كسب و كار 200 تجمع صنعتي در سطح كشوركه قابل توسعه با خوشه هاي صنعتي اند شناسايي شدند كه بيش از 60 هزار بنگاه با اشتغال بالغ بر 660 هزار نفر را شامل مي شود.

سليماني اين اقدام را پيرو ابلاغيه مقام رهبري در سياستهاي كلي بخش صنعت و توسعه خوشه ها و شبكه هاي كسب و كار برشمرد و افزود : در شرايط فعلي اين امر يك رويكرد هوشمندانه بود چراكه كسب و كارها اكثرا خرد و متوسط و كوچك اند كه آسيب پذيري زيادي دارند و رقابت پذيري به صورت تك بنگاهي امكانپذير نيست.

وي تصريح كرد : در اين شرايط كه تحريمهاي نابحقي به اقتصاد كشور اعمال شده ضرورت دارد كه اين بنگاهها در كنار هم چيده شوند تا آسيبها كمتر شود.

به گفته وي، اين كارگسترده اي است كه هم حوزه صنوف توليدي وهم كارگاههاي توليدي خرد ، كوچك و متوسط بخش صنعت را شامل مي شود و در توسعه خوشه اي ، مدل توسعه بر اساس زنجيره ارزش است و از مرحله توليد مزرعه و تامين مواد اوليه تا چينش و لجستيك ورودي و كارخانه و بازار همه مسائل ومشكلات در يك زنجيره ديده مي شود.



وي با تاكيد بر ايجاد برند مشترك و مطرح در اين مدل توسعه افزود : استراتژي براي خوشه ها بر اساس Co branding يا برند مشترك است و خوشه ها در كنار هم يك كنسرسيوم شكل مي دهند و در اين حالت ممكن است در بازار داخلي چند برند مطرح داشته باشيم اما در بازارو فرصت جديد بين المللي و خارجي يك برند مشترك براي خوشه ها تعريف مي‌شود ويا برند مطرح در راس آن خوشه مورد حمايت قرار مي گيرد.

مدير توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي اظهار كرد : برنامه توسعه خوشه اي منطبق برمزيتهاي هر منطقه است و همه دستگاهها بايد همكاري و حمايت كنند چرا كه در اين صورت آسيب پذيري بنگاههاي تكي را با افزايش كار گروهي و افزايش سرمايه اجتماعي كمتر مي كنيم و مشاركت خود بنگاهها در يك مدل سه و 4 ساله توسعه اي كه توسط برنامه مشخصي اجرا مي شود ارتقا مي يابد.

سليماني اضافه كرد: بر اساس ضرورت و تجربه چند ساله پيشنهاد داديم كه آيين نامه قبلي را در اين زمينه تجميع بكنيم و آيين نامه كاملي در سطح كشور داشته باشيم كه هم در آن روش توسعه خوشه اي آمده باشد وهم يك همگرايي و سازماندهي بين نهادهاي متولي در سطح ملي و سطح استاني بتوانيم ايجاد كنيم.

وي ادامه داد: براين اساس ، اين آيين نامه در گارگروه حمايت از توليد بررسي و اصلاح شد تا با آن آيين نامه ماده 80 و رويه ذيل سياست كلان بخش صنعت كه مقام معظم رهبري ابلاغ كرده اند بتوانيم عملياتي كنيم.

سليماني گفت : در آيين نامه ، متودولوژي واركان معرفي مي شود ولي در اجراي برنامه توسعه خوشه اي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران موظف است از ابتدا تا انتهاي برنامه توسعه خوشه اي را مدون بكند و در اختيار دستگاهها قرار دهد .

وي همچنين اعلام كرد : مي توانيم با در اختيار گذاشتن دانش فني و تجربه و آموزش ها و يافته ها به نهادهاي پشتيبان اين مدل توسعه را عملياتي كنيم.

سليماني با اشاره به سند 270 صفحه اي در زمينه توسعه خوشه اي كه از سوي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي تدوين شده افزود : شبكه سازي ، انتخاب عامل توسعه ، چگونگي تهيه برنامه برنامه سند عمل ، واژه ها و همه ادبيات موضوع در اين سند به طور شفاف ذكر شده است.

وي اعلام كرد : سند برنامه توسعه خوشه اي تهيه شده و درحال ابلاغ به دستگاهها از سوي وزير صنعت ، معدن و تجارت است. به بيان سليماني ، در استانها ، ساختاري به اسم كميته استاني ذيل معاونت برنامه ريزي استانداري ها تشكيل شده است و شوراي راهبري و ذينفعان ، رويه ها و فرمتها و دستورالعملهاي استاني مشخص شده است.

وي اعلام كرد : تلاش مي كنيم در كنار اين كار ملي در سايركشورها هم تجربه خود را انتقال بدهيم و دراين زمينه در الجزاير يك دوره را برگزار كرديم و براي متوليان صنعت طبق تفاهمنامه همكاري كه با كشورهايD8 و اكو داشتيم و طبق مذاكره با وزارت صنعت و تجارت عراق ، يك دوره آموزشي براي آنها برگزار مي كنيم و از سال آينده ، استانهاي همجوار با كشورهاي هدف را نيز موظف به صدور اين دانش فني كرده ايم.