به گزارش خبرنگار مهر، سه ماه دیگر فینال مسابقات تیمی تنیس روی میز قهرمانی جهان در لندن برگزار می شود، رویدادی که ملی پوشان مرد و زن ایران سهمیه حضور در آن را کسب کرده اند اما هنوز مشخص نیست اعزام به این مسابقات انجام خواهد شد یا نه!

تیم های ملی تنیس روی میز مردان و زنان مهرماه گذشته از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، سهمیه شرکت در فینال رقابت های تیمی قهرمانی جهان را کسب کردند. این مسابقات اردیبهشت سال آینده با حضور ۶۴ تیم در هر یک از بخش های مردان و زنان به میزبانی لندن برگزار می شود.

هفته گذشته هم قرعه کشی مسابقات با لحاظ شدن حضور ایران انجام شد این در حالی است که اعزام ملی پوشان ایران به لندن هنوز به قطعیت نرسیده است.

حضور تیم های ملی در رقابت های بین المللی منوط به موافقت شورای برون مرزی وزارت ورزش است. فدراسیون تنیس روی میز موضوع اعزام تیم های ملی مردان و زنان این رشته به رقابت های تیمی قهرمانی جهان را به شورای مرزی اطلاع رسانی کرده است اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که این شورا در نشست های اخیر خود حتی موضوع اعزام را بررسی هم نکرده است چه برسد به اعلام نظر در مورد آن و به همین دلیل تاکنون اقدامی برای اخذ ویزای اعزام پینگ پنگ بازان به لندن انجام نشده است.

این شرایط حضور قطعی تیم های ملی تنیس روی میز مردان و زنان در مسابقات ۲۰۲۶ تیمی قهرمانی جهان را با ابهام مواجه کرده است مگر اینکه در نشست های آتی شورای برون مرزی موافقت قطعی برای این اعزام مطرح شود که این در این صورت هم باید بازه زمانی باقی مانده برای اخذ ویزا و به نتیجه رساندن آن مدنظر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه بندی تیم های شرکت کننده در فینال مسابقات تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان در دو بخش A۱ و B۱ انجام شد. بر این اساس در بخش مردان، تیم ایران با اتریش، مالزی و توگو در گروه ۱۳ بخش B۱ همگروه شده است. در گروه ۸ بخش B۱ زنان هم تیم ایران با تایلند، صربستان و بنین همگروه است.

بر اساس انتصاب های صورت گرفته و انتخابی برگزار شده، تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با ترکیب نوشاد عالمیان (انتصاب)، سامران کریمی، امین احمدیان و جواد سهرابی (انتخاب) در مسابقات لندن شرکت می کند و در بخش زنان هم ندا شهسواری، شیما صفایی (انتصاب)، فاطمه یاری و ستایش ایلوخانی (انتخاب) ترکیب تیم اعزامی را تشکیل می دهند.