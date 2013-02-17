مسافران نوروزی کهگیلویه و بویراحمد در 1200کلاس درس اسکان می یابند

مجید صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در همه مدارسی که برای اسکان مسافران در نظرگرفته شده، تجهیزات رفاهی لازم توزیع خواهد شد و این مدارس از 28 اسفند تا 13 فرودین آماده اسكان مسافران نوروزی هستند.

صفایی تصریح کرد: تمام برنامه ریزی های لازم برای استقبال از مسافران نوروزی در این استان انجام شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به معرفی جاذبه های کم نظیر طبیعی و گردشگری این استان به کشور، امسال نیز همچون سالهای گذشته شاهد رشد ورود گردشگر به این استان خواهیم بود.

کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه گردشگران است

صفایی بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد به دلیل تنوع آب و هوایی، وجود چشمه ساران، جنگل های بلوط، رودخانه های خروشان، اماکن تاریخی و مذهبی و ... همیشه مرد توجه گردشگران بوده است.

معاون گردشگری استان افزود: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استانهایی همچون خوزستان، بوشهر، فارس، اصفهان و چهار محال و بختیاری گذرگاه خوب و امنی برای مسافران بوده است.

وی بیان کرد: با ایجاد زیرساختهای لازم، تلاش می شود میزان اقامت گردشگران در این استان نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

صفایی تهیه بروشور، سی دی و کتابچه اماکن گردشگری استان، تبلیغات میدانی و اطلاع رسانی و همچنین ایجاد زیرساختها لازم را برخی از اقدامات این اداره کل برای ایام نوروز عنوان کرد.