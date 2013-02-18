اسکار اسپانیا برندگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیلم "غیرممکن" اثر خوان آنتونیو بایونا که تمامی رکوردهای باکس آفیس اسپانیایی را شکسته برنده پنج جایزه از جمله بهترین بازیگر زن و بهترین فیلم شد. بازنده واقعی این مراسم فیلم "هنرمند و منبع الهام" از فرناندو تروبا بود که برخلاف نامزد شدن در 13 قسمت هیچ جایزه‌ای را از آن خود نکرد.

اما کسی که باعث شد تا تمام حضار سالن بایستند و برایش دست بزنند بایونا بود که هنگام دریافت جایزه‌اش لحظه‌ای صحنه را ترک کرد تا آن را به ماریا بلون مادر خانواده واقعی‌ای که در سونامی 2004 زنده ماندند و فیلم بر اساس زندگی آن ها بنا شده، تقدیم کند.

وی در بازگشتش به صحنه در سخنرانی کوتاهش گفت: ساختن فیلم‌های بزرگ خوب است و به این معنی نیست که شما مغرور هستید. سینمای اسپانیا به فیلم‌های کوچک، متوسط و بزرگ نیاز دارد.

ماریبل وردو که می گوید "از بازی کردن نقش شخصیت منفی داستان خوشش می آید" برای دومین‌بار جایزه گویا را دریافت کرد. او جایزه امسال را برای بازی در نقش نامادری بدجنس در فیلم "سفید برفی" (Blancanieves) برد که فیلمی صامت و سیاه و سفید از قصه سفید برفی است. رقیبان او نائومی واتس، پنلوپه کروز و آیدا فولک بودند. فیلم "سفید برفی" ساخته پابلو برگر برنده اصلی جوایز گویا با دریافت 10 جایزه بود.

پاکو دلگادو که برای طراحی لباس فیلم "بینوایان" نامزد دریافت جایزه اسکار است، جایزه گویا را برای طراحی لباس‌های همین فیلم از آن خود کرد. او برای خلق 18 لباس مختلف برای شخصیت وردو در فیلم "سفید برفی" این جایزه را برد. این فیلم همچنین جوایز بهترین موسیقی و بهترین آهنگ اصلی را نیز برد.

پنلوپه کروز که اخیرا خبر دومین بارداری‌اش را تایید کرده در مراسم حضور نداشت اما شوهرش خاویر باردم (که در کنار مادر بازیگرش پیلار باردم و کارگردان الخاندرو آمنبار حضور داشت) تمام تبریکات برای دومین بار پدر شدنش را با مسرت دریافت کرد. باردم که همراه کارگردان آلوارو لونگوریا برای دریافت جایزه شان برای فیلم مستند "پسران ابرها" روی صحنه رفته بود در حمایت از حقوق بشر در صحرا سخنانی ادا کردند.

در این مراسم رییس آکادمی انریکه گونزالز ماچو درباره افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه‌های سینما سخنرانی کرد.



