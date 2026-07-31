https://mehrnews.com/x3cHMx ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶ کد مطلب 6904713 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶ شعار استکبارستیزی در مراسم تشییع ۲شهید مدافع امنیت کرمانشاهی کرمانشاه- مردم کرمانشاه در مراسم تشییع ۲ شهید مدافع امنیت ارتشی و سپاهی شعار استکبارستیزی سر دادند. دریافت 24 MB کد مطلب 6904713 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم کردکوی در اجتماع شبانه عاشقان انقلاب نبض همدلی در گرگان؛ مردم پای کار ارزشها ایستادند حماسه سازی مردم سلماس در اجتماعات شبانه تداوم دارد مردم ارومیه در موج ۱۵۳ تجمع شبانه ندای «ای ایران» سر دادند برچسبها کرمانشاه اجتماع مردمی مراسم تشییع
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