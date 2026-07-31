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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶

شعار استکبارستیزی در مراسم تشییع ۲شهید مدافع امنیت کرمانشاهی

شعار استکبارستیزی در مراسم تشییع ۲شهید مدافع امنیت کرمانشاهی

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در مراسم تشییع ۲ شهید مدافع امنیت ارتشی و سپاهی شعار استکبارستیزی سر دادند.

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کد مطلب 6904713

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