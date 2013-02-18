ایران کشور تاثیرگذار منطقه است/کشورهای عربی نگران همگرایی میان ایران و مصر نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "خلیل ابل" نماینده مجلس کویت با بیان اینکه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نباید نگران هرگونه همگرایی و نزدیکی میان ایران و مصر باشند، چرا که این مسئله به سود همه است، خاطر نشان کرد: این همگرایی بر رابطه میان مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس هیچ گونه تأثیر منفی نخواهد گذاشت.

ابل امروز اظهار داشت: هر گونه همگرایی اسلامی-اسلامی یا عربی-عربی پسندیده است و ما نیز امیدواریم شاهد این گونه همگرایی ها باشیم.

این نماینده کویتی در ادامه افزود: اما اگر همگرایی، خطری را برای ما در پی داشته باشد، مصلحت ما در این است به گونه ای با این مسئله برخورد کنیم که به سود ما باشد. در خصوص همگرایی ایران و مصر باید گفت که مصر به مثابه قلب امت عرب است و کسی نیز تاثیر ایران در خاورمیانه را انکار نمی کند. همچنین اگر همگرایی واقعی میان این دو کشور صورت پذیرد، همه کشورها از آن سود خواهند برد.

وی درخصوص نگرانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خاطر نشان کرد: این کشورها نباید نگران این همگرایی باشند. هم چنین این کشورها نباید کوته فکر باشند، بلکه باید دوراندیشی را سرلوحه کار خویش قرار دهند. اگر قرار است همگرایی میان ایران ومصر، طرحها را تغییر دهد، کشورهای عربی نیز نقش فعال و موثری در منطقه ایفا خواهند کرد.

ابل علت این همگرایی را این گونه اعلام کرد: از زمان انقلاب اسلامی ایران به دلیل اینکه ایران حامی گروههای اسلام گرا بوده است، رابطه دیرینه این کشور و مصر قطع شده بود، اما امروز که نیروهای اسلامگرا در مصر قدرت را به دست گرفته اند، در نتیجه روابط قدیمی برقرار شده است.

این نماینده در پایان در پاسخ به اینکه امکان دارد به دلیل این همگرایی میان مصر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تنش به وجود آید، گفت: این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد و روابط ما با ایران نیز بسیار عالی است.