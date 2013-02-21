رشد 166 درصدی جمع آوری زکات در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی اکبری افزود: در بخش زکات فطره هفت میلیارد و 529 میلیون ریال در پایان ماه مبارک رمضان به محرومان کمک شد که نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در جشن عاطفه‎ها در سال‎جاری یک میلیارد و 813 میلیون ریال جمع‎آوری کمک داشتیم که نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش نشان می‎دهد.

882 خانوار شهری اجاره مسکن دریافت می کنند

رئيس اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) گلستان وی با بیان اینکه 882 نفر از خانواده‎های تحت‎ پوشش شهری اجاره مسکن دریافت می‎کنند اضافه کرد: در 10 ماهه گذشته مبلغ یک‎ میلیارد و 149 میلیون ریال کمک بلاعوض بابت اجاره مسکن پرداخت شده است.

پرويز خاكپور اظهار داشت: در بخش مسکن شهری برای هشت نفر از خانواده‎های تحت‎پوشش واحد مسکونی خریداری و در بخش مسکن روستایی نيز برای 576 خانوار واحد مسکونی ضدزلزله با استفاده از تسهيلات مسكن ساخته شده است.

خاكپور از تعمیرات مسکن 227 خانوار تحت‎پوشش گلستانی خبر داد و ابراز داشت: تعمیرات مسکن برای این تعداد خانوار با اعتباری بالغ بر 289 میلیون ریال کمک بلاعوض انجام شده است.

50 سبد كالا توسط يك حامي شهرستان گرگان در ميان خانواده هاي ايتام شهرستان اهداء شد

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان گرگان گفت: يك خير گرگاني كه سرپرستي ايتام را برعهده دارد 50 سبد كالا را بين خانواده هاي ايتام اين شهرستان توزيع کرد.

مهدي نظري اظهار داشت: اين خير گرگاني كه سرپرستي 50 يتيم را در سطح شهرستان بر عهده دارد در آستانه فرا رسيدن عيد نوروز 50 سبد كالا را بين خانواده هاي ايتام توزيع كرد.

وي خاطرنشان كرد: اين حامي به همراه پدر و برادر خود كه از حاميان قديمي اين شهرستان هستند، در زمينه هاي عمراني، جهيزيه ، سبدكالا و ... به علاوه بر سرانه پرداختي به ايتام خود كمك مي کند.

حمایت یک زوج خیر برای تعمیرات مسکن در خان ببین

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان راميان گفت: يك زوج خير تهراني 18 ميليون ريال براي تعميرات مسكن يتيم شهر خان ببين اهدا کردند.

ايوب قزلسفلو اظهار داشت: زوج خير تهراني كه از حاميان يكي از ايتام شهر خان ببين هستند براي تعميرات مسكن مبلغ 18 ميليون ريال را به خانواده يتيم خود كمك کرده اند.

وي با تاكيد بر اينكه انفاق و دستگيري از نيازمندان يك سنت علوي است خاطرنشان كرد: يقينا بهترين توشه اي كه يك انسان در اين دنيا با خود به همراه خواهد برد لحظاتي است كه براي نيكي و كمك به ديگران پشت سر گذاشته است.