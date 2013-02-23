با ایران تعامل کنید نه کلاهبرداری / توپ در زمین اوباما است

به گزارش خبرگزاری مهر ، "استفان والت" تحلیلگر آمریکایی در مطلبی در سایت "فارین پالسی" با ارائه مثالی ساده سیاست های دولتمردان آمریکایی برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران را غلط خوانده و معتقد است باید آمریکا و متحدانش در قبال ایران تغییر سیاست دهند و به جای تهدید به تشویق روی آورند.

این تحلیلگر می نویسد: اگر کسی شما را برای انجام کاری که تمایل به انجام آن ندارید تهدید کند، شما تن به آن نخواهید زیرا تن دادن شما موجب خواهد شد تا طرف تهدید کننده درخواست های بیشتری از شما بکند. اما برعکس اگر کسی شما را برای انجام کاری که به انجام آن تمایل ندارید تشویق کند و قیمت و مشوقی که به شما پیشنهاد می کند ارزشمند و به اندازه قیمت باشد شما با آن موافقت خواهید کرد و اعلام خواهید کرد که حاضر به همکاری در قبال خسارتی که دریافت می کنید هستید.

استفان والت در ادامه می نویسد: مدت ها است که سیاست های دولتمردان آمریکایی از این منطق ساده که برای همه قابل فهم است، به دور بوده است.

وی معتقد است امروز تنها راه حل مسئله هسته‎ای ایران توسل به یک منطق و "خرد متعارف" است و نه افزودن بر تهدیدات .

استفان والت با اشاره به اظهارات اخیر "جوبایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا که خواستار مذاکره با ایران همراه با تهدید شده است و همچنین برخی سیاستمداران کهنه کار آمریکا مثل ویلیام برنز که این اعتقاد را دارند، می نویسد این همان سیاست شکست خورده ای است که سال هاست آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته است.

والت در بخشی از مطلبش می نویسد: همانطورکه از مقدمه مطلبم مشهود است من معتقدم که سیاست دولتمردان آمریکایی در قبال ایران فاقد برخی فاکتورهای هوشمندانه است و نگاهی به دیدگاه" کنیث اویه" استاد دانشگاه MIT در دهه 1970 که تفاوت بیت "کلاهبرداری" و "تعامل" را مشخص کرد نشان می دهد که دولت ها و مردم در برابر کلاهبردارها مقاومت می کنند.

وی در ادامه با اشاره به رد پیشنهادات مقامات آمریکایی برای مذاکراه با ایران در خصوص مسائل هسته ای توسط حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که خطاب به آمریکایی ها فرمودن توپ در زمین شما است شما در حالیکه فشار می آورید و تهدید می کنید پیشنهاد مذاکره می دهید، می نویسد: به همین دلیل جای تعجب ندارد که رهبر ایران سال هاست مذاکرات را رد می کند در حالی که ما یک تفنگ بر سر آنها نشانه گرفته ایم.

وی در ادامه می نویسد مشکل سیاست تهدید آمریکا علیه ایران این است که تهدید علیه ایران، ایرانی ها را برای تقویت برنامه هسته‎ای ایشان مصمم تر می کند و نهایتا حتی ممکن است آنها را متقاعد کند که باید به بمب اتمی هم دست یابند.

استفان والت در ادامه با اشاره به موافقت ایران با طرح تبادل سوخت هسته ای در سال 2009 با حضور روسای جمهور ترکیه و برزیل در تهران که از سوی آمریکا رد شد می نویسد: این تنها توافقی بود که ایران آن را پذیرفت زیرا در این توافق تهدیدی با هدف کلاهبرداری از ایران وجود نداشت.

وی در پایان با اشاره به مذاکرات هسته ای پیش رو بین ایران و گروه 5+1 در قزاقستان می نویسد: حال باید دید آیا اوباما قصد دارد راه کارهای کهنه را که موجب شکست در دستیابی به توافق هسته ای با ایران شده اند را تغییر دهد یا نه.