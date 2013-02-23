به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدارمراد کاظمی صبح شنبه در آئین چهارمین یادواره پنج شهید پایگاه مقاومت امام موسی کاظم(ع) لنگک و خمینی‌آباد حوزه الغدیر شهر خورموج اظهار داشت: ترویج فرهنگ شهید و شهادت و تبیین مجاهدت‌های شهدا از مهمترین اهداف برگزاری این یادواره‌ها است.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت مبارزه، ولایتمداری، بصیرت، سرزندگی، بصیرت و فرهنگ معامله با خداست، ادامه داد: بصیرت به عنوان قطب‌نمای مسیر مبارزه و ولایتمداری به عنوان چشمه بصیرت‌بخشی در این راستاست.

فرمانده سپاه شهرستان دشتی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا، اعلام وفاداری به آنان و ولایت فقیه است ادامه داد: ما نباید فقط به برگزاری یادواره شهدا اکتفا کنیم بلکه باید وصایای شهدا را نیز بخوانیم و به آنها عمل کنیم.

وی با بیان اینکه شمع شهدا هرگز خاموش نخواهد شد، گفت: هر شهیدی که از جامعه گرفته می‌شود روح حماسه در پیکره جامعه زنده می‌کند و روشنی‌بخش محفل مردان خدا می‌شود.

کاظمی افزود: اگر شهدای گرانقدری را از دست داده‌ایم در قبال آن سرمایه‌ای ارزشمند بدست آورده‌ایم که از خود شهدا ارزشمندترند.

حجت الاسلام محمد مهدی دیانی استاد حوزه و دانشگاه نیز در این آئین اظهار داشت: در طول تاریخ شخصیت‌های بزرگی در کشور بوده‌اند که الگوی شهدای ما هستند.

وی ادامه داد: امروزما از شهدا به عنوان الگو های راستین دم می زنیم و باید همچون شهدا رزمندگان ولایت فقیه باشیم.

حجت‌الاسلام دیانتی اضافه کرد: در تاریخ الگوهایی همچون حضرت فاطمه زهرا (س) مدافع ولایت بودند زیرا در یک مقطع از تاریخ از ولایت دفاع کرد.

روایت گر سیره شهدای اعزامی از قم با بیان اینکه شهدا از حضرت فاطمه زهرا(س) درس گرفتند و از ولایت دفاع کردند، تاکید کرد: اساس دین ولایت است و اگر ولایت نباشد توحید به حقیقت خودش نمی رسد.

کاروان زیارتی بسیجیان دشتی راهی مشهد شد

کاروانی از اقشار مختلف بسیجیان شهرستان دشتی صبح شنبه برای برپایی اردویی سیاحتی زیارتی راهی مشهد مقدس شد.

جانشین فرماندهی سپاه امام رضا(ع) دشتی در مراسم بدرقه اعزام کاروان زیارتی، سیاحتی که متشکل از پاسداران، کارمندان، بسیجیان، خبرنگاران و هنرمندان دشتی اظهارداشت: این کاروان به مدت یک هفته به مشهد مقدس اعزام می‌شوند و ضمن زیارت مرقد مطهر امام رضا(ع)، از مکان‌های زیارتی و باستانی نیز دیدن خواهند کرد.

غلامعباس احمدی افزود: این کاروان به همراه یکدستگاه اتوبوس که همه آن از برادران تشکیل می‌شوند از مسیر یزد، طبس به خراسان‌رضوی حرکت می‌کنند و در مسیر از مکان‌های زیارتی سیاحتی بازدید خواهند کرد.

احمدی بیان کرد: این کاروان متشکل از گروه‌های مختلف بسیجی است و این اردو موجب اتحاد، همدلی، وحدت و اخوت در بین آن‌ها خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف از اعزام این کاروان زیارتی سیاحتی ایجاد افزایش روحیه در بین اقشار مختلف بسیج است.

جانشین فرماندهی سپاه امام رضا(ع) دشتی گفت: سپاه دشتی همواره در برنامه‌های فرهنگی پیشتاز بوده و اردوهای سیاحتی و زیارتی متعددی را در نقاط مختلف کشور برپا کرده است.

احمدی ادامه داد: برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی در افزایش انگیزه و روحیه بسیجیان تاثیرگذار بوده و تلاش می‌کنیم این برنامه‌ها را در سال آینده نیز ادامه دهیم.