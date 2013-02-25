مناسب سازی معابر ضامن مشاركت هر چه بيشتر معلولان در جامعه است

مهدی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت رفع موانع معماري در سطح شهر ها با هدف حضور يكسان افراد معلول در جامعه تاکید کرد و افزود: طبق آمار سازمان بهداشت جهاني 10 درصد جمعيت دنيا دچار معلوليت جسمي هستند.

وی اظهارداشت: مناسب سازی معابر و اماکن عمومی از نيازهاي اساسي و ضروري معلولان، جانبازان، سالخوردگان و حتي به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي در زندگي اين قشر به شمار می رود.

رئیس اداه بهزیستی رودسر گفت: معلولان جسمي حركتي بخشي از جمعيت همه كشورهاي جهان را تشكيل مي دهند، اين گروه از مردم مثل بقيه نيازمند رفع احتياجات خود در سطح شهر هستند.

وی افزود: با هدف مناسب سازي فضاها و معابر شهري جهت بهبود كيفيت دسترسي ها چه در وضع موجود و چه به لحاظ توسعه و نوسازي آينده بايد مطابق معيارهاي صحيح فني و الزامات قانوني انجام شود.

وی ادامه داد: نقش مبلمان شهري امروزه در خدمت رساني به شهروندان هر شهر بركسب پوشيده نيست مبلماني كه مي تواند نيازهاي تمام افراد جامعه را در هر موقعيت و شرايط فراهم آورد.