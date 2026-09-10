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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

استمرار هوای شرجی در خوزستان؛ بندرماهشهر با ۷۸ درصد رکورددار شد

استمرار هوای شرجی در خوزستان؛ بندرماهشهر با ۷۸ درصد رکورددار شد

اهواز - اداره کل هواشناسی خوزستان با انتشار آمار ۲۴ ساعته ایستگاه‌های هواشناسی از تداوم هوای شرجی و رطوبت بالا در مناطق مختلف این استان در روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های هواشناسی، در شبانه‌روز گذشته بندرماهشهر با ثبت ۷۸ درصد رطوبت، بیشترین میزان شرجی را در میان ایستگاه‌های استان به خود اختصاص داد و پس از آن هندیجان با ۷۲ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت.

همچنین ایستگاه‌های شوش و گتوند هر کدام با ۶۵ درصد، اهواز و ایذه با ۶۰ درصد، کشاورزی اهواز با ۵۱ درصد و صفی‌آباد دزفول با ۵۰ درصد رطوبت، شرایط جوی نسبتاً شرجی را تجربه کردند.

در سایر نقاط استان نیز میزان رطوبت به شرح زیر ثبت شده است: شوشتر ۴۹ درصد، شادگان ۴۷ درصد، لالی ۴۶ درصد، بستان ۴۵ درصد، بهبهان، رامشیر، مسجدسلیمان و هویزه ۴۰ درصد، آبادان ۳۹ درصد، امیدیه ۳۷ درصد، دزپارت ۳۶ درصد، هفتکل ۳۳ درصد، رامهرمز ۳۲ درصد، حسینیه ۲۶ درصد و آغاجاری با ۲۴ درصد رطوبت، کمترین میزان را ثبت کردند.

کد مطلب 6942986

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