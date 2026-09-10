اعتراض فجر شهید سپاسی؛ «عدالت» مطالبه این تیم از سازمان لیگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی فارس با انتشار بیانیهای نسبت به شرایط داوری و برنامهریزی مسابقات لیگ برتر اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است: باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی فارس در اعتراض به رویه ناعادلانه سازمان لیگ و ناداوریهای اخیر اعلام میدارد که طی هفتههای گذشته نهتنها با ناداوریهای مکرر و تصمیمات اشتباه تیمهای داوری مواجه بوده، بلکه در برنامهریزی مسابقات نیز شاهد تبعیض بوده است.
این باشگاه در ادامه با اشاره به تغییر زمان دیدار مقابل فولاد خوزستان به دلیل برگزاری مسابقات تیم ملی امید، عنوان کرده است: تغییر زمان بازی اهواز به دلیل بازیهای تیم ملی امید باعث شد بدون تمرین به مصاف فولاد خوزستان برویم؛ فرصتی که در سطح لیگ برتر حیاتی است و نادیده گرفتن آن به معنای نادیده گرفتن تلاش بازیکنان و کادر فنی ماست.
فجر شهید سپاسی همچنین نسبت به احتمال لغو دیدار هفته هفتم اعتراض کرده و آورده است: اکنون شنیده میشود که بازی هفته هفتم را قصد کنسل کردن دارند. این تصمیم در حالی گرفته میشود که ما پیش از این نیز به دلیل اشتباهات برنامهریزی متضرر شدهایم. آیا عدالت ورزشی تنها برای برخی تیمهاست؟
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: ما به دنبال امتیازات رایگان نیستیم، اما حق ما برابری در فرصتهاست.
باشگاه فجر شهید سپاسی فارس در پایان از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال خواسته است به جای تصمیمات یکطرفه، رعایت انصاف در برنامهریزی مسابقات را در دستور کار قرار دهند.
این باشگاه همچنین تأکید کرده است که خواسته فجر شهید سپاسی، برگزاری هفته هفتم لیگ برتر طبق برنامه اعلامشده است و برای احقاق حقوق باشگاه و هواداران خود، پیگیری این موضوع را ادامه خواهد داد.
نظر شما