به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور عصر امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: استان لرستان به دلیل برخورداری از پلهای تاریخی متعدد، به «سرزمین پلهای تاریخی ایران» شهرت دارد و هرازچندگاهی بقایای یکی از این آثار تاریخی در نقاط مختلف استان نمایان میشود.
وی افزود: در شهرستان بروجرد و در محدوده میدان عشایر، هنگام اجرای عملیات لایروبی رودخانه، بقایای یک سازه معماری تاریخی از زیر خاک و رسوبات رودخانه نمایان شد که بر اساس مشاهدات اولیه، احتمال میرود بقایای یک پل تاریخی مربوط به دوران پهلوی اول باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، ادامه داد: البته این احتمال نیز وجود دارد که این پل بر روی پایهها یا بقایای پلهای قدیمیتر ساخته شده باشد که پاسخ دقیق به این موضوع، پس از انجام عملیات خواناسازی و بررسیهای تخصصی مشخص خواهد شد.
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