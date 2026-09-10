به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور عصر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: استان لرستان به دلیل برخورداری از پل‌های تاریخی متعدد، به «سرزمین پل‌های تاریخی ایران» شهرت دارد و هرازچندگاهی بقایای یکی از این آثار تاریخی در نقاط مختلف استان نمایان می‌شود.

وی افزود: در شهرستان بروجرد و در محدوده میدان عشایر، هنگام اجرای عملیات لایروبی رودخانه، بقایای یک سازه معماری تاریخی از زیر خاک و رسوبات رودخانه نمایان شد که بر اساس مشاهدات اولیه، احتمال می‌رود بقایای یک پل تاریخی مربوط به دوران پهلوی اول باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، ادامه داد: البته این احتمال نیز وجود دارد که این پل بر روی پایه‌ها یا بقایای پل‌های قدیمی‌تر ساخته شده باشد که پاسخ دقیق به این موضوع، پس از انجام عملیات خواناسازی و بررسی‌های تخصصی مشخص خواهد شد.