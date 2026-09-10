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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

نمایان‌شدن بقایای یک پل تاریخی در لرستان

نمایان‌شدن بقایای یک پل تاریخی در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان از نمایان‌شدن بقایای یک سازه معماری در محدوده میدان عشایر بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور عصر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: استان لرستان به دلیل برخورداری از پل‌های تاریخی متعدد، به «سرزمین پل‌های تاریخی ایران» شهرت دارد و هرازچندگاهی بقایای یکی از این آثار تاریخی در نقاط مختلف استان نمایان می‌شود.

وی افزود: در شهرستان بروجرد و در محدوده میدان عشایر، هنگام اجرای عملیات لایروبی رودخانه، بقایای یک سازه معماری تاریخی از زیر خاک و رسوبات رودخانه نمایان شد که بر اساس مشاهدات اولیه، احتمال می‌رود بقایای یک پل تاریخی مربوط به دوران پهلوی اول باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، ادامه داد: البته این احتمال نیز وجود دارد که این پل بر روی پایه‌ها یا بقایای پل‌های قدیمی‌تر ساخته شده باشد که پاسخ دقیق به این موضوع، پس از انجام عملیات خواناسازی و بررسی‌های تخصصی مشخص خواهد شد.

کد مطلب 6943505

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    نظرات

    • ایمانی ۵۶ IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
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      لرستان سرزمین پل های تاریخی و آبشارها و و تاریخ و تمدن

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