وقوع رگبار باران و احتمال آبگرفتگی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: تا اوایل هفته آینده، در برخی نقاط استان گاهی افزایش شدت وزش باد پیشبینی میشود که در بعضی نقاط میتواند به وزش باد شدید همراه با گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا منجر شود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: با توجه به شدت وزش باد، احتمال بروز خسارت و همچنین انتقال ذرات گردوغبار به سایر نواحی استان، از جمله مناطق مرکزی، وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین امروز و فردا با افزایش ابر، وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق در سطح استان مورد انتظار است که این شرایط بهویژه در نواحی شمالی و ارتفاعات استان احتمال بیشتری دارد و میتواند موجب آبگرفتگی و ایجاد رواناب شود.
حکمی درباره دمای هوا نیز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، فریمان با دمای ۱۴ درجه خنکترین و داورزن با دمای ۳۶ درجه گرمترین شهرستان استان بودهاند. دمای هوای مشهد در این مدت بین ۱۸ و ۲۹ درجه سلسیوس در نوسان بوده و پیشبینی میشود دمای مشهد امروز به حدود ۳۰ و ۱۷ درجه برسد.
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