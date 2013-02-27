نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با حضور 100 واحد تولیدی در لنگرود برگزار می شود

محمد رفیق خواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان در ایام عید بویژه پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، گوشت قرمز و گوشت مرغ را با تخفیف 5 تا 15 درصد زیر قیمت بازار ارائه خواهند کرد.

وی اظهارداشت: نمایشگاه مزبور از 15 تا 25 اسفند ماه در پارک بازار لنگرود برگزار و شهروندان می توانند از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و 2 عصر تا 9 شب از این مرکز بازدید کنند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لنگرود گفت: طرح نظارتی ویژه نوروز در این شهرستان نیز با مشارکت بیش از 80 بازرس و ناظران افتخاری از 15 اسفند تا 25 فروردین ماه برگزار می شود.

وی افزود: در این طرح بازرسان با حضور در سطح بازار و نظارت بر فعالیت های واحدهای صنفی مراکز ارائه خدمات دفاتر آژانس های مسافرتی، حمل و نقل بین شهری و انبارها و سردخانه های نگهداری کالا، با تخلفات احتمالی برخورد خواهند کرد.

رفیق خواه اظهارداشت: در ایام پایانی سال با هدف تسهیل خرید مایحتاج عمومی از سوی مردم 40 واحد صنفی این شهرستان برای برگزاری فروش های فوق العاده اعلام آمادگی کردند که از پنجم تا بیست و پنجم اسفند ماه اقدام به عرضه محصولات خود با تخفیف پنج درصد زیر قیمت های مشابه در بازار می کنند.

وی گفت: توزیع 40 تن پرتقال و 30 تن سیب در شهرستان لنگرود از دیگر اقدامات این اداره در استان تنظیم بازار شب عید است که در این زمینه مباشر خرید و توزیع میوه برای دریافت سهمیه مزبور به استان معرفی و این میوه ها در ایام پایانی سال بویژه در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با نرخ مصوب دولتی توزیع خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لنگرود همچنین از توزیع برخی کالاهای اساسی همچون برنج، مرغ، شکر، گوشت قرمز و مرغ در این شهرستان خبرداد و یادآورشد: این کالاها به میزان لازم برای شهرستان ذخیره سازی شده و در شرایطی که کمبودی در عرضه مشاهده و یا قیمت های کالاها افزایش یابد در منطقه با نرخ مصوب دولتی توزیع می شود.