احمد توسرکانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد وضعیت لایحه کاداستر (نقشه برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد ) که در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شده است گفت: طرح قانون جامع کاداستر در مجلس مطرح است و کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون تخصصی روی این طرح کار کرد و بعد از بررسی و تائید به تصویب رسید. حالا این طرح در کمیسیون قضایی برای تصویب نهایی و ارسال به صحن علنی مجلس ارسال شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد صدور سند تک برگی برای موقوفات کشور گفت: هم اکنون در همه بخشها اسناد کاداستری و تک برگی صادر می شود ولی در بخش موقوفات به دو صورت سند صادر می شود. در بخش عرصه سند مالکیت تک برگی صادر می شود و وقتی موقوفه اجاره داده شد ملکیت اعیانی ساختمان ساخته شده در زمین موقوفه سند اعیانی برای مستاجر صادر می شود. یعنی اینکه زمینهای وقفی که در آن بنا ساخته می شود دارای دو سند مالکیت است یکی مربوطه به زمین وقفی و دیگری مربوط به بنای ساخته شده که به نام مستاجر صادر می شود.

توسرکانی در مورد بودجه طرح کاداستر در سال 92 گفت: متاسفانه در لایحه سال آینده طرح کاداستر دیده نشد و اعتبارات لازم پیش بینی نشده است که امیدواریم در مجلس این مشکل برطرف شود. ما باید تا پایان برنامه 5 کاداستر جامع کشور را انجام دهیم که اعتبارات لازم برای اجرای این طرح 600 میلیارد تومان است که باید در سنوات داده شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد بحث ماده 29 قانون جرام رانندگی و ثبت سند خودرو در دفترخانه ها گفت: موضوع کاملا روشن است و وزیردادگستری هم اعلام کردند که دستگاهها باید جامعه را به سمت سند رسمی سوق دهند. اگر ابهامی در قانون ثبت سند خودرو وجود داشته باشد قطعا مجلس و شورای نگهبان در این موضوع وارد می شوند؛ نمی شود دستگاهی قانون را خودش تفسیر کند.

