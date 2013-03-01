به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم يعقوبي در خطبه هاي نماز جمعه عبادي سياسی كاشمر اظهار کرد: هنوز پس از 34 سال كه از انقلاب مي گذرد دشمنان روح انقلاب اسلامي ايران را درك نكرده اند.

حجت الاسلام یعقوبی با بيان اينكه ملت ايران براي خدا، عزت دين اسلام و معنويت انقلاب قيام کرده است گفت: دشمنان بايد درك كنند كه ملت ايران براي نان، حقوق، آذوقه مثل انقلاب هاي ديگر جهان قيام نكرده است.

وی با بيان اينكه ملت ايران با خدا عهد بسته است و هيچگونه سد راهي از جنگ، تحريم اقتصادي جلودار اهداف بلند آن نيست تصريح کرد: در اين تحريم ها ايران توانست اقتدار سياسي، اقتصادي و نظامي خود را از قبل بهتر كند.

امام جمعه کاشمر مراودات تجاري در زمان تحريم با 140 كشور جهان را عامل شكست تحريم هاي دشمنان بيان کرد و افزود: هم اكنون با توانايي كه در جوانان و دانشمندان ايراني است دشمنان آرام آرام اين قدرت ايران را درك مي كنند.

حجت الاسلام یعقوبی با بيان اینکه حق ما اين نيست كه از كشورهاي ديگر جهان از نظر علمي عقب بيافتيم گقت: همكنون باز هم در مذاكره هسته اي دستيابي به پيشرفت هسته اي را حق ملت ايران مي دانيم و بر اين اصل پافشاري مي كنيم.

وی با بيان اينكه ايران اسلامي در بحث انرژي هسته اي به هيچ عنوان از قوانين سازمان انرژي اتمي قدمي كج برنمي دارد افزود: با اين عمل ديگر دشمنان با زورگويي و اعمال غير منطقي نمي توانند بر هدف ما اعتراض كنند.

امام جمعه کاشمر با بيان اينكه در 22 بهمن استقامت، بصيرت و بيداري ملت ما به رخ تمام جهانيان كشيده شد بیان کرد: نتيجه آن مذاكرات هسته اي چند روز قبل است كه همه احساس كردند كه با ملت ايران بايد با ملايمت تر گفتگو كنند.

حجت الاسلام یعقوبی با بيان اينكه ديگر دشمنان به اين نتيجه رسيده اند با وجود ذخاير عظيم اورانيم و دانشمندان توانا نمي توانند ايران را از هدف آرماني خود جدا كنند افزود: ايران اسلامي براي عزت خود آينده روشني را ترسيم كرده است.

وي با بيان اينكه اگرچه ما را در تحريم هاي اقتصادي قرارداده اند تا اميد مردم را به انقلاب كم رنگ كنند اظهار كرد: در طول تاريخ ملت ايران نشان داده است كه مي توانند هدف استكباران را كه وابستگي از نظر مواد غذايي و امكانات زندگي به آنها ست راه خود را جدا كند و مستقل باشد.

امام جمعه كاشمر با بيان اينكه دشمنان مي خواهند كه با وابستگي ما اسيرانها باشيم تا هرچه مي خواهند به سر اين ملت بياورند گفت: اسلام به ما آموخته است كه با تلاش و قناعت امورات خود را خودمان انجام دهيم و اگرچه ناني در سفره نباشد دست به سوي بيگانه دراز نكنيم.

حجت الاسلام يعقوبي با بيان اينكه در آستانه سال نو حال و هواي زندگي هاي ما در حال متحول شدن است گفت: كسبه و تجار با رعايت انصاف ملاحظه مردم را در خريد بكنند.

وي با بيان اينكه كسبه با رعايت انصاف به كشور، انقلاب، اسلام و مردم كمك كنند افزود: خيرين و مومنين نيز در اين ايام از مستمندان فراموش نكنند همانگونه كه امام راحل در ابتداي انقلاب اولين نهادي را كه راه اندازي كردند كميته امداد امام خميني بود كه در همان زمان اولويت ايشان خدمت به مستضعفين بود.

امام جمعه كاشمر گفت: مردم نسبت به خريدهاي خود قناعت را پيشه كنند و از كارهاي چشم و هم چشمي دوري كرده و براي خريد نورزو خود را درگير قرض و وام نكنند.

حجت الاسلام یعقوبی با گراميداشت هفته منابع طبيعي گفت: طبيعت سالم براي ما جامعه سالم به ارمغان مي آورد و هواي سالم از غذاي سالم براي ما بايد واجب تر باشد كه وظيفه همگاني در نگهداري طبيعت را مي طلبد.