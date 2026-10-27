اردن: ۲۰ داعشی در حملات موشکی به سوریه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمد المومنی وزیر ارتباطات و سخنگوی رسمی دولت اردن اعلام کرد که حملات هوایی نیروهای مسلح اردن که روز گذشته انجام شد، مواضع گروه داعش در سوریه را هدف قرار داد.

بنابر اعلام سخنگوی دولت اردن، این حملات خسارات سنگینی به این گروه وارد کرده و بیش از ۲۰ نفر از عناصر آن کشته شده‌اند. همچنین یک انبار بزرگ تسلیحات متعلق به این گروه منهدم شده است.

المومنی افزود که صبر اردن در برابر تحرکات گروه‌های تروریستی و اقدامات آن‌ها علیه امنیت ملی این کشور به پایان رسیده و این حملات بر اساس اطلاعات میدانی و با هدف خنثی‌سازی تهدیدهای قطعی و جلوگیری از عملیات تروریستی علیه اردن صورت گرفته است.

وی با ابراز تأسف از کشته شدن یا آسیب‌ دیدن غیرنظامیان گفت که نیروهای اردنی از حمله به مناطقی که بر اساس اطلاعات موجود، غیرنظامیان در آن‌ها حضور داشتند، خودداری کرده‌اند. وی افزود که نهادهای ذی‌ربط اردنی در حال پیگیری این موضوع با همتایان سوری خود هستند.

سخنگوی دولت اردن همچنین از همکاری با طرف سوری برای تشکیل کمیته‌ای مشترک به‌ منظور پیگیری پیامدهای عملیات علیه داعش خبر داد. هدف از تشکیل این کمیته، توسعه هماهنگی‌ها در مبارزه با این گروه تروریستی، تضمین امنیت دو کشور و ملت‌های آن‌ها و حفاظت از غیرنظامیان عنوان شده است.

المومنی بر اهمیت روابط برادرانه اردن با جمهوری عربی سوریه تأکید کرد و گفت که کشورش خواهان گسترش این روابط در راستای تأمین منافع دو کشور و تضمین هماهنگی در برابر چالش‌های مشترک از جمله گروه تروریستی داعش، به‌عنوان تهدیدی مشترک علیه هر دو کشور است.

ارتش اردن دیروز اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور حمله‌ای را علیه مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی در جنوب سوریه انجام داده است.

ارتش اردن هدف از این عملیات را انتقام‌گیری در واکنش به کشته شدن نیروهای این کشور در کلیسای حمود در شهر کرک در روز جمعه گذشته اعلام کرد.

در حمله مسلحانه ای که روز جمعه صورت گرفت، یک کلیسا در منطقه الکرک اردن هدف حمله قرار گرفت و در جریان آن ۸ نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.