به گزارش خبرنگار مهر، علی اكبر صالحی وزیر امور خارجه در گفتگو با برنامه تلویزیونی شناسنامه به تشریح تحولات دیپلماتیك كشور پرداخت.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با شهید شهریاری از دانشمندان هسته ای كشور اظهار داشت: ایشان به لحاظ اخلاقی و علمی جایگاه بسیار بالایی داشت و از دوستان خوب من بود. زمانی كه خبر شهادتش را شنیدم نتوانستم روی پای خود بایستم.

از صالحی سوال شد كه با توجه به شناخت وی از فعالان عرصه هسته ای چند نفر مانند شهید شهریاری در كشور داریم كه وی در پاسخ گفت: یك زمانی رهبری همین سوال را از بنده كردند بنده عرض كردم اگر به شهید شهریاری نمره 100 بدهیم نفر بعدی به زحمت 50 می گیرد.

رئیس دستگاه سیاست خارجی به بیان روند هسته ای شدن كشور پرداخت و با بیان اینكه فعالیت جدی در زمینه هسته ای بعد از پایان جنگ آغاز شد، گفت: بخش هسته ای دو قسمت است یكی نیروگاه بوشهر و دیگری تكنولوژی هسته ای كه شامل آب سنگین، غنی سازی، راكتور تحقیقاتی، اكتشاف و استخراج و ... است كه در بخش نیروگاه بوشهر روس ها هر چند مقداری دیر اما در نهایت كار را به اتمام رساندند البته این طول كشیدن باعث شدن مهندسان ما خیلی چیزها یاد گرفتند.

وی ادامه داد: در رسانه ها هر از گاهی در رابطه با نیروگاه بوشهر بحث می شود باید بگوییم نیروگاه بوشهر الان دو سال است كه راه افتاده. هر نیروگاه از زمان جاگذاری سوخت ممكن است حدود یك سال طول بكشد تا به فعالیت مستمر برسد كه این طبیعی است. البته یك اشكالی پیش آمد و برای حفظ ایمنی كه هم برای ما هم روس ها و هم آژانس بین المللی انرژی اتمی اهمیت داشت مجبور شدیم دریچه را باز كنیم و سوخت را خارج و پاكسازی نماییم كه این اشكالات در دنیا معمول است.

بهترین متخصصان نیروگاهی را داریم

صالحی تاكید كرد: الان ما بهترین متخصصان نیروگاهی را داریم. قریب هزار نفر در زمره بهترین ها هستند. باید اشاره كرد كه در زمینه نیروگاه بوشهر روس ها طبق قراردادی كه داشتند كار را جلو بردند اما در سایر مسایل كسی نبود به ما كمك كنند ما مجبور شدیم روی پای خودمان بیاستیم.

چیزی برای ما مجهول نیست

وی به بازدید خود از تجهیزات آب سنگین در آرژانتین در سال 67 اشاره كرد و گفت: آن زمان با حسرت به آن توانمندی های آرژانتین نگاه می كردم اما الان می بینم كه فرزندان ایران دستاوردهای بزرگی داشتند و تجهیزات هسته ای را طراحی كرده و ساختند به شكلی كه ما بهترین سانترفیوژها را داریم و هرچند وقت یك بار نسل جدیدی را راه می اندازیم. باید اشاره كنم امروز در بحث هسته ای چیزی برای ما مجهول نیست.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با فضای مذاكرات هسته ای با بیان اینكه مذاكرات دو بخش دارد یكی بخش سیاسی و دیگری فنی و حقوقی است گفت: بخش فنی و حقوقی خیلی راحت است چون چارچوب مشخصی دارد و طرفین نمی توانند بیراه حرف بزنند و این فضا معمولاً دوستانه است و در برخی مسایل فنی كارشناسان خارجی آن قدر تحت تاثیر قرار می گرفتند كه به جای چالش با ما همراه می شدند و می گفتند ما 30سال تجربه كسب كردیم تا بتوانیم به این توانمندی ها برسیم.

وزیر امور خارجه یادآور شد: اما وقتی بحث سیاسی می شود مباحث هم پیچیده می شود.

ایران همیشه با اقتدار وارد گفتگو شده

وی در پاسخ به این سوال كه چه طرفی در مذاكرات دست بالاتر را تا كنون داشته است، گفت: بحث بر سر برد و باخت نیست می توان گفت جمهوری اسلامی ایران هر وقت وارد گفتگو شده با اقتدار و اشراف وارد شده است. خود آنها می گویند با ایرانی ها سخت می توان گفتگو كرد چون دقیق هستند. ما گفتگو كننده های خوبی داریم و از قبل هم داشته ایم.

روحانی وارد بود

صالحی در پاسخ به سوالی درباره با عملكرد تیم های مذاكره كننده قبلی با اشاره به اینكه هر گروه ویژگی خاص خود را داشته است گفت: آقای روحانی گفتگو كنده بسیار واردی بود. شم گفتگو داشت و می دانست چكار می كند و اهل مشورت هم بود. تا مقداری كه من اطلاع دارم نهایت تلاشش را به كار گرفت . ایشان استراتژی خود را داشت و می گفت باید تلاش كنیم بحث ایران به شورای امنیت نرود.

کار بزرگ لاریجانی

وی اظهار داشت: آقای لاریجانی هم كار بزرگی انجام داد كه بخش هسته ای مساله را بست و در دوره ایشان سوالات هسته ای بسته شد الان آژانس از ما سوال هسته ای ندارد بحث شان مطالعات ادعایی است.

کار جلیلی سخت است

صلاحی ادامه داد: الان هم آقای جلیلی كارش خیلی سخت است چون بحث سیاسی شده همین بحث مطالعات ادعایی هم سیاسی است. اما آقای جلیلی تمام تلاش خود را به كار گرفته و ایشان نیز با اتكا به تجربه و معلومات وارد مذاكرات می شوند.

نه کره شمالی می شویم نه لیبی

وی در پاسخ به این سوال كه آینده مذاكرات ایران و 1+5 چگونه خواهد بود گفت: پرونده ما نه مثل كره شمالی است و نه مثل لیبی. ما پرونده مان حل خواهد شد و قاطعانه می گویم این گونه می شود. ما به كارمان اطمینان داریم. رهبری فتوا دادند كه فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز است. ما ریگی به كفش نداریم و در این 10 سال نیز مسئولان ما تزلزلی در مواضع شان نداشتند. اگر شك و شبهه ای بود یكجا بالاخره رد می گذاشتیم اما این گونه نشده است.

فقط مزاحمت ایجاد کرده اند

وزیر امور خارجه یادآور شد: غرب متوجه شده كه با فشارهایی كه وارد كرده دستاورد مورد نظرش را نداشته. در آن مقطع حجم مبادلات ایران با اتحادیه اروپا 57 میلیارد یورو بود كه اگر همان روند ادامه می یافت به 90 میلیارد می رسید در حالی كه بعد از تحریم ها به زیر 17 میلیارد رسیده یعنی آنها دارند هزینه می دهند اما آیا به میزان هزینه ای كه كردند برداشت داشته اند. بنده عرض می كنم اگر 100 دلار هزینه كرده باشند 10 دلار هم برداشت نكرده اند و فشارشان راه به جای نبرده هر چند برای ما مزاحمت ایجاد كردند اما مردم ما بیدار هستند.

مردم نواقص مدیریتی را از اصل نظام تفکیک می کنند

وی به حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال اشاره كرد و گفت: خبرنگاری از من سوال كرد آیا فكر می كردید مردم این گونه شركت كنند من گفتم خیر فكر می كردم مردم به خاطر سختی ها و ناملایمات سكه و ارز و طلا و ... كمتر می آیند و وقتی جمعیت را دیدم باور نمی كردم و این نشان می دهد مردم ما چقدر بیدارند و به زیبایی نواقص مدیریتی شخصی مثل بنده را از اصل نظام تفكیك می كنند.

صالحی تاكید كرد الان طرفین احساس می كنند كه آمادگی برای برون رفت از وضعیت ایجاد شده و اینكه آمریكایی ها آمادگی خود را برای گفتگو اعلام می كنند به عقیده من با گذشته فرق دارد هم شدت و هم گستردگی این درخواست ها فرق كرده شرایط نیز عوض شده است و همان گونه كه رهبر انقلاب فرمودند اگر نیت صادقانه آمریكایی ها احراز شود می توانیم در خصوص مذاكره بررسی كنیم لذا من امیدوارم.

روایت نحوه ورود به دولت احمدی نژاد

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نحوه ورودش به دولت اظهار داشت: سال 84 یك ماه بود كه بنده با رای وزرای سازمان كنفرانس اسلامی به عنوان معاون دبیركل سازمان مشغول فعالیت شده بود كه از طرف آقای احمدی نژاد با بنده تماس گرفتند و بعد از حضور خدمت ایشان بحث وزارت خارجه و علوم مطرح شد اما عرض كردم به تازگی به ماموریت رفته ام. بعد از پایان ماموریتم در سال 88 باز هم رئیس جمهور ما را خواست و بحث سازمان انرژی اتمی را مطرح كرد. بعد از حدود دو سال هم بحث وزارت خارجه مطرح شد و با گذشت شش ماه كه ایشان مطرح كرد اجابت كردم.

وزیر امور خارجه كشورمان در پاسخ به این سوال كه آیا تا كنون موقعیتی پیش آمده كه بخواهید پیامی را به فردی از طریق مصاحبه برسانید گفت: یكی از مهمترین عناصر این است كه پیامی را برسانیم به شكلی كه فقط پیام گیرنده متوجه شود.

وی در رابطه با پیش بینی اش از ایجاد تحول در روابط ایران و آمریكا اظهار داشت: ما غیر از رژیم صهیونیستی با كشورهای جهان مشكلی نداریم. شرایطی پیش آمده كه مردم ایران از آمریكا گله هایی دارند كه این گله ها مبتنی بر عملكرد آمریكا در گذشته است. الان آنها فهمیده اند ملت ایران ملتی نیست كه با فشار وادار به تسلیم شود.

صالحی گفت: برای ملتی كه 3 هزار سال تاریخ مكتوب و چندین هزار سال تاریخ دارد 10 سال و 20 سال یك پاراگراف هم به حساب نمی آید و این مباحث هسته ای در تاریخ طولانی ملت ایران دیده نخواهد شد اما ما از این مقطع عبور خواهیم كرد و یك نقطه عطفی ایجاد خواهد شد كه تضمین كننده حیات عزتمندانه ایران خواهد بود.

همین هم زیاد است

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه در رابطه با احتمال تصدی مسئولیت های مهمتر گفت: خیر تا الان هم این مسئولیت ها را بیش از اندازه خود می دانم.

وزیر امور خارجه تاكید كرد كه در وزارت خارجه تلاش ها بر این است كه آثار سلبی تحریم ها كاهش یابد و گفت: سعی می كنیم از افراط و تفریط به دور باشیم.

انتقاد از اختلافات خارج از قاعده

وی در پایان اظهار داشت كه اختلافات خارج از قاعده مسئولان مردم را آزرده خاطر می كند.