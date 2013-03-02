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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۳

پدیده لیگ بسکتبال به فینال نرسید

پدیده لیگ بسکتبال به فینال نرسید

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم بسکتبال شهرداری گرگان به عنوان پدیده رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور از راهیابی به فینال مسابقات پلی آف باز ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی سوم تیمهای شهرداری گرگان و پتروشیمی بندر امام از ساعت 16 عصر جمعه در سالن امام خمینی (ره ) شهر گرگان آغاز شد که بار دیگر با استقبال همیشگی هواداران این شهر مواجه شد.

قضاوت این دیدار برعهده ورژ آبکاریان، رضا آذرافزا و محمد شهمیرزادی بود. دو تیم بازی را با ترکیب نظافت،بنی عقیل، بیدروسیان، آبرامیان و هادی زاده برای شهرداری گرگان و آفاق، سهراب نژاد، یخچالی، ارغوان و جابر ابراهیم برای پتروشیمی شروع کردند.
 
بازی در دقایق ابتدایی با اشتباهات طرفین آغاز شد و کوارتر اول با نتیجه 18-15 به سود میهمان خاتمه یافت. 
 
با شروع کوارتر دوم تیم پتروشیمی با سرعت بخشیدن به بازی و پرتابهای سه امتیازی رفته رفته از میزبان خود فاصله گرفت و موفق شد کوارتر دوم را با حساب 33-6 به نفع خود به پایان برساند و نیمه اول در کل با نتیجه 21-51 به سود پتروشیمی میهمان پایان یافت.  
 
در نیمه دوم تیم شهرداری تلاش زیادی کرد تا بتواند امتیازات عقب افتاده را جبران نماید اما تیم پتروشیمی با کنترل بازی و تعویضهای متعدد موفق شد این دیدار را در انتها با نتیجه 50 – 92 به سود خود خاتمه دهد.
 
با کسب این پیروزی تیم پتروشیمی بندر امام مسابقات مرحله نیمه نهایی خود را با نتیجه 0-3 به پایان برد تا برای دومین سال متوالی به فینال مسابقات لیگ برتر بسکتبال برسد.
 
بدین ترتیب با پایان یافتن بازی های مرحله نیمه نهایی دو تیم مهرام تهران و پتروشیمی بندرامام خمینی برگزار کننده دیدار پایانی و دو تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان و شهرداری گرگان برگزار کننده دیدار رده بندی مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور در سال 91 خواهند بود.
 
 
 
 
 
کد مطلب 2009143

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