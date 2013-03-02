برای نخستین با در زرآباد نمایشگاه بهاره برپا می شود

مجتبی شجاعی در گفتگو با مهر اظهارداشت: برای نخستین بار نمایشگاه عرضه محصولات بهاره با حضور بیش از 45 غرفه با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت کنارک ، بخشداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر زرآباد گشایش می‌یابد.

وی افزود: این نمایشگاه 26 اسفند ماه جاری و به مدت پنج روز در زرآباد برپا خواهد بود.

وی ادامه داد: به منظوربرخورداری تمامی روستاهای منطقه از این نمایشگاه مقرر شده است تا با برنامه ریزی منسجم سرویس ایاب و ذهاب به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه اقلام مصرفی با پنج الی 15 درصد تخفیف عرضه خواهد شد افزود: برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و تشدید نظارت‌ بر قیمت ها علاوه بر تامین آرامش بازار و افزایش رضایت مندی شهروندان تاثیر بسزایی در جلوگیری از سودجویی برخی محتکران و دلالان دارد.