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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

شجاعی در گفتگو با مهر:

برای نخستین با در زرآباد نمایشگاه بهاره برپا می شود

برای نخستین با در زرآباد نمایشگاه بهاره برپا می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: بخشدار زرآباد از برپایی نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا برای نخستین بار در این بخش خبر داد.

مجتبی شجاعی در گفتگو با مهر اظهارداشت: برای نخستین بار نمایشگاه عرضه محصولات بهاره با حضور بیش از 45 غرفه با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت کنارک ، بخشداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر زرآباد گشایش می‌یابد.

وی افزود: این نمایشگاه 26 اسفند ماه جاری و به مدت پنج روز در زرآباد برپا خواهد بود.

وی ادامه داد: به منظوربرخورداری تمامی روستاهای منطقه از این نمایشگاه مقرر شده است تا با برنامه ریزی منسجم سرویس ایاب و ذهاب به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه اقلام مصرفی با پنج الی  15 درصد تخفیف عرضه خواهد شد افزود: برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و  تشدید نظارت‌ بر قیمت ها علاوه بر تامین آرامش بازار و افزایش رضایت مندی شهروندان  تاثیر بسزایی در جلوگیری از سودجویی برخی محتکران و دلالان دارد.

 

 

 

کد مطلب 2009474

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