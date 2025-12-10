فرماندار تنگستان: حفاظت از میراث ملی در شهرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست انجمن میراث فرهنگی شهرستان تنگستان با حضور مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و استان، با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان، اظهار کرد: میراث فرهنگی تنگستان، فراتر از تپه‌های باستانی و بناهای تاریخی است؛ این شهرستان ریشه در تاریخ مقاومت دارد و وقتی از میراث تنگستان سخن می‌گوئیم، در واقع از رشادت‌های فرزندان این دیار در برابر استعمار سخن می‌گوئیم و باید نگاه ما به آثار، نگاهی تاریخی و ملی باشد.

فرماندار تنگستان تأکید کرد: استان بوشهر و به ویژه تنگستان، با دو نماد تاریخی برجسته، یعنی قلعه تاریخی زائر خضرخان و رشادت‌های رئیسعلی دلواری، در حافظه تاریخی کشور ثبت شده‌اند.

وی گفت: این دو مرکز هویتی، باید با بالاترین سطح اهمیت و دقت مورد مرمت و معرفی قرار گیرند تا نه تنها به عنوان جاذبه گردشگری، بلکه به عنوان کانون‌های آموزش تاریخ پایداری معرفی شوند.

فرماندار تنگستان تأکید کرد: علاوه بر آثار مادی، باید به میراث ناملموس و فرهنگ شفاهی منطقه که مهد دلاورانی چون رئیسعلی دلواری بوده است، توجه ویژه شود و احیا و مستندسازی قصه‌ها، آئین‌ها و زبان محلی به عنوان بخشی از هویت استکبارستیز تنگستان، از وظایف اصلی انجمن است.

وی با اشاره به حضور مشاور وزیر، بر لزوم تخصیص اعتبارات متمرکز برای تأمین امنیت فیزیکی اماکن تاریخی تأکید کرد و گفت: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم نمادهای مقاومت و هویتمان در معرض تخریب یا تعرض قرار گیرند و حفاظت از این قلعه‌ها و یادمان‌ها، حفاظت از عزت ملی است.

فرماندار ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارتخانه، مسیر گردشگری تنگستان بر مبنای روایت تاریخی مقاومت تعریف شود تا گردشگرانی که قدم به این دیار می‌گذارند، علاوه بر زیبایی‌های بصری، عمق تاریخی و روحی این منطقه را نیز درک کنند.