به گزارش خبرنگار مهر، محسن یگانه خواننده پاپ امشب، دوازدهم اسفند و فردا سیزدهم اسفند در سینمای نفت آبادان به روی صحنه خواهد رفت. یگانه در این اجرا که به همت دفتر انجمن موسیقی خوزستان و با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار می‌شود، در سینمای نفت آبادان به اجرای برنامه خواهد پرداخت.



رهبر این ارکستر علی ثابت و تهیه‌کنندگی این برنامه با مسعود امینی و سعید غضنفری است.



بلیت‌های این برنامه با قیمت‌های 35، 40 و 50 هزار تومان فروخته شده است و همه خریداران بلیت امیدوارند که این‌بار برنامه یگانه در آبادان لغو نشود.



محسن یگانه قرار بود در برنامه "جشن ستارگان" آبادان اجرا داشته باشد که با وجود بلیت‌فروشی اجرای این برنامه منتفی شد. برنامه جشن ستارگان قرار بود 17 و 18 آبان 91 در سینما نفت آبادان با حضور محسن یگانه و نصرالله رادش به همت دفتر واحد موسیقی ارشاد آبادان برگزار شود اما این برنامه به دلیل ناهماهنگی با خواننده، قیمت بالای بلیت و تبلیغات نادرست اجرا نشد.



