عراق بر جلوگیری از هرگونه تهدید از خاکش علیه کشورهای همسایه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دولت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در نشستی به ریاست علی فالح الزیدی، نخست وزیر و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، راهکارهای جلوگیری از هرگونه تهدید علیه کشورهای همسایه که منشأ آن خاک عراق باشد، بررسی شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: نیروهای مسلح عراق بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک این کشور به‌عنوان مبدأ یا مسیر هرگونه اقدام علیه کشورهای همسایه تأکید کردند.

در پایان بیانیه دولت عراق تاکید شده که نیروهای مسلح این کشور آمادگی کامل دارند تا هرگونه تلاش برای تهدید کشورهای همسایه در محیط پیرامونی عراق را خنثی کنند.