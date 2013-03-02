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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

خانعلی:

12 کلاس مدارس استثنایی گلستان هوشمندسازی می شود

12 کلاس مدارس استثنایی گلستان هوشمندسازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اظهار داشت: با تخصیص 480 میلیون ریال از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 12 کلاس از مدارس استثنایی استان هوشمندسازی خواهند شد.

عباس خانعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از هوشمندسازی مدرسه ارتقای فرایند یادگیری به گونه ای که آموزش و پرورش وارد دنیای مجازی گسترده ای می شود تا بدین وسیله بتواند با تاثیرگذاری بر نوع استفاده از فناوری در راستای تعالی و ترقی گام بردارد.

وی افزود: فواید کلاس هوشمند ارتقای سطح آموزش با استفاده بهینه دانش آموزان و معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فراگیری و تدریس درس ها که این امر باعث کاهش زمان طراحی و جذابیت کار و لذت از یادگیری و ارتقای سطح آموزشی می شود.
 
خانعلی گفت: در کلاس هوشمند دانش آموز پژوهشگر و علاقمند به جستجوی دانش می شود و به جای اینکه به انبار اطلاعات تبدیل شود یاد می گیرد چگونه اطلاعات را به دست آورد و از اطلاعات به دست آمده چگونه استفاده کند و همچنین چگونه اطلاعات به دست آمده را با هم ترکیب کند و چگونه آن را نقد و بررسی کنند.
 
بیش از دو هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در گلستان تحصیل می کنند.
کد مطلب 2009855

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