به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهداي سنگر سازان بي سنگر به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 57 شهید جهاد سازندگی استان قم شامگاه شنبه با حضور کرم رضا پیریایی استاندار قم، فرماندهان پایگاه های بسیج، خانواده شهدا و ایثارگران و مردم شهید پرور قم در مسجد الغدیر این شهر برگزار شد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قم در این یادواره گفت: یادواره شهدای بی سنگر یادواره افراد مخلصی است که با لبیک به امام راحل سرهای خود را بی دفاع در مقابل گلوله های دشمن قرار دادند تا خاکریز رزمندگان اسلام را مهیا کنند.



حجت الاسلام علی اصغر صالح آبادی افزود: شهدای سنگر ساز نمونه کامل انسان های فداکاری بودند که از جان خود برای دفاع از میهن گذشتند و ما نیز باید قدردان آنان بوده و شخصیت آن ها را به عنوان الگو به جوانان این سرزمین معرفی کنیم.



وی ابراز داشت: پیام شهدای سنگر ساز به ما مقاومت مخلصانه و جانانه از نظام اسلامی است و در شرایط امروز مملت نیز در جانبازی برای انقلاب و دفاع از ولایت از آن شهدا الگو خواهیم کرد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌ گذرد اما در حالی روی پای خود هستیم که دشمنان فکر نمی‌ کردند انقلاب ایران پایدار بماند.



وی ادامه داد: پایداری و مقاومت مردم در پای انقلاب اسلامی و حضور پرشور در صحنه های مختلف راهپیمایی ها و انتخابات باعث شد تا دشمن توطئه‌گر در تمام جهات نظامی،‌ سیاسی و اجتماعی در مقابل انقلاب اسلامی ایران با شکست روبه ‌رو شود.



مداحی، پخش کلیپ و خاطره گویی یکی از رزمندگان دفاع مقدس از دیگر برنامه های این یادواره بود.



استان قم 57 شهید سنگر ساز بی سنگر را تقدیم انقلاب کرده است و 12 اسفند ماه یادآور رشادت های جهادگران اعزامی از استان قم در ایجاد سدهای دفاعی در جبهه شمال غرب و عملیات کربلای هفت است.