حجت الاسلام ایرانی: بیجار نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد

بیجار- مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی کردستان گفت: شهرستان بیجار به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی، جایگاهی اثرگذار در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف حجت‌الاسلام ایرانی صبح شنبه در یادواره شهدای سنگرسازان بی‌سنگر که در سالن شهید رحمانی برگزار شد، اظهار کرد: بخش کشاورزی امروز یکی از مهم‌ترین حوزه‌های راهبردی کشور است و خداوند امانتی بزرگ بر عهده مسئولان این حوزه گذاشته که خدمت صادقانه به مردم و صیانت از امنیت غذایی کشور از جمله آنها است.

وی با اشاره به برگزاری یادواره شهدای جهادگر، افزود: گرامیداشت یاد و راه شهدا تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی ارزش‌هایی است که شهدا به آن پایبند بودند؛ ارزش‌هایی نظیر ساده‌زیستی، اخلاص، روحیه جهادی و کار بی‌منت برای مردم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: شهدای جهاد با نیت خالص و اخلاقی مثال‌زدنی در میدان‌های سخت حاضر شدند و برای دفاع از انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نکردند، امروز نیز جامعه از ما می‌خواهد در همان مسیر ثابت‌قدم باشیم و پاسدار اسلام، انقلاب و ولایت فقیه بمانیم.

حجت‌الاسلام ایرانی با تأکید بر لزوم تداوم راه شهدا، گفت: ادامه‌دادن مسیر آنان یعنی تقویت تولید، حمایت از کشاورزان، استفاده از ظرفیت‌های خدادادی بیجار و تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ چراکه امنیت غذایی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی است.

