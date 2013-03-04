به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، عملیات پیگرد گروههای تروریستی روز گذشته در نقاط حرستا، مزارع البسطره، العب، الغوطه در حومه دمشق ادامه پیدا کرد. در این عملیاتها مخفیگاهها و تونلهای زیرزمینی که تروریستها از آن برای انتقال و انبار تسلیحات استفاده می کردند کشف و منهدم شد.

همچنین در این عملیات 5 خودور ی مجهز به تیربارهای سنگین منهدم شد و شمار زیادی از ترویستها کشته شدند. در منطقه الزبدانی و مزارع ریما ارتش با برخی گروههای مسلح درگیر شد و آنها را به طور کامل سرکوب کرد.

در منطقه عدرا در حومه دمشق نیز یک گروه مسلح که اموال مردم را غارت می کردند، هدف حمله قرار گرفته و شمار زیادی از آنها کشته شدند.

همچنین ظهر روز گذشته گروههای تروریستی دو فروند خمپاره به منطقه گمرک دمشق پرتاب کردند که تلفات جانی در برنداشت.

الرقه؛

در منطقه الرقه تلاش تروریستها برای حمله به یک پایگاه نظامی ارتش با دخالت به موقع نیروهای دولتی ناکام ماند. در این عملیات چندین دستگاه از خودروهای تروریستها منهدم شده و سه تن از سرکردگان آنها کشته شدند.

حمص؛

در استان حمص نیز ارتش سوریه با تروریستها در نقاط مختلف از جمله برج قاعی، تل ذهب ، بویضه، رابعه، الحیدریه، کفررعایا، الزعفرانه و جوبر درگیر شد. در منطقه تل ذهب و برج قاعی درگیری نیروهای ارتش با گروههای مسلح به کشته شدن "صادق محمد العمر" از سرکردگان گروههای تروریستی و هماهنگ کننده اطلاعاتی ترکیه در حمص منجر شد.

همچنین نیروهای ارتش سوریه از تلاش یک گروه مسلح برای نفوذ به شهر تدمر جلوگیری کردند. در این عملیات "منور بن مفضی بن محمد الخالدی" و "خالدی الهنداوی" که تبعیت سوری ندارند کشته شدند.

حلب؛

در استان حلب و حومه آن نیز عملیات تعقیب و گریز تروریستها ادامه پیدا کرد. در این عملیات برخی نقاط این استان از جمله دیرجمال، المنصوره، کفر داعل، بابیص، خان العسل از لوث تروریستها پاکسازی شد.

همچنین نیروهای ارتش سوریه با ک گروه مسلح در مسیر بین المللی دمشق به حلب درگیر شده و تمامی آنها را به هلاکت رساندند. عملیات ارتش در منطقه النقارین، الشیخ سعید، مساکن هنانو، منطقه قدیمی نشین حلب نیز منجر به کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها شد.

دیرالزور؛

ارتش سوریه روز گذشته با حمله به منطقه الحویقه در دیرالزور مخفیگاه تروریستها در این منطقه را منهدم کرد. در این حمله علاوه بر انهدام انبارهای تسلیحاتی گروههای مسلح، شمار زیادی از آنها کشته و زخمی شدند.

حماه؛

در منطقه تل ملح در حومه حماه تلاش یک گروه تروریستی وابسته به جبهه النصره برای حمله به ایست بازرسی ارتش سوریه با دخالت به موقع نیروهای امنیتی روبرو شد و طی آن شمار زیادی از تروریستها به هلاکت رسیدند. در این درگیری "صهیب حسن النجیب" از سرکردگان جبهه تروریستی النصره به همراه برخی نیروهایش کشته شدند.

درعا؛

درگیری نیروهای ارتش سوریه با گروههای مسلح در منطقه جمله در حومه درعا به کشته شدن "زید ناصر کیوان" و "نبیل الغزالی" از سرکردگان گروه تروریستی موسوم به فجر الاسلام منجر شد. در این عملیات "عامر ایوب" سرکرده گروه تروریستی موسوم به "المثنی بن حارثه" نیز به هلاکت رسید.

از سوی دیگر، دو گروه تروریستی روز گذشته در نزدیکی کارخانه المحارم در حومه درعا برسر تقسیم اموال غارت شده، درگیر شدند که در نتیجه این درگیری دوساعته شمار زیادی از آنها به هلاکت رسیدند.