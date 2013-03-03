انگلیس تجهیز شورشیان سوریه را از دستور کار خود خارج نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس از ادامه حمایت این کشور از شورشیان مخالف نظام سوریه خبر داد.

وی در یک مصاحبه تلویزیونی اذعان کرد در صورتی که تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه به نتیجه نرسد، لندن به تجهیز نظامی شورشیان روی می آورد.

وزیر خارجه انگلیس با تاکید بر لزوم ارسال کمک بیشتر به شورشیان سوریه از احتمال حمایت کشورش از کمک های نظامی به این شورشیان در آینده خبر داد.

هیگ در ادامه مدعی شد این اقدامات انگلیس در راستای کمک های بشردوستانه و حفظ زندگی انسان ها انجام می گیرد.

این در حالی است که "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه به تازگی طی مصاحبه ای با ساندی تایمز گفته است دولت انگلیس در برخورد با بحران این کشور بسیار ساده انگارانه عمل می کند.