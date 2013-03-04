عراق گذرگاه مرزی ربیعه در مرزهای سوریه را بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع پلیس در استان نینوا اظهار داشت: مسئولان عراق گذرگاه ربیعه در مرزهای سوریه را تا اطلاع ثانوی بستند.

این امر پس از آن روی داد که میان تروریست های سوری موسوم به ارتش آزاد و نیروهای نظام سوریه در گذرگاه الیعربیه درگیری روی داد و 5 نفر هنگام نفوذ به مرزهای عراق توسط نیروهای عراقی کشته شدند.

تروریست های سوری قصد دارند درگیری در سوریه را به دیگر کشورهای منطقه از جمله عراق بکشانند. نوری المالکی نخست وزیر عراق چند روز پیش نسبت به عواقب سرنگونی نظام در سوریه هشدار داده بود چرا که این امر به بروز جنگ طائفه ای در عراق و لبنان منجر خواهد شد و این کشورها را به پایگاه جدید القاعده تبدیل خواهد کرد.