دولت سوریه گام مهمی برای حل سیاسی بحران برداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، روز گذشته نشست کمیته دولتی حل سیاسی بحران سوریه به ریاست "وائل الحلقی"، نخست وزیر این کشور برگزار و طی آن درباره آخرین راههای حل مسالمت آمیز این بحران گفتگو شد.

نخست وزیر سوریه در این نشست اظهار داشت: دولت گام مهمی در راستای اجرای مرحله نخست راه حل سیاسی خروج از بحران فعلی برداشته است.

وی افزود: دمشق برای گفتگو با تمامی جریانهای سیاسی موثر بدون حذف و یا نادیده گرفتن آنها آمادگی دارد.

در این نشست رئیس پارلمان سوریه نیز آخرین تلاشها در راستای بازگشت آرامش به سوریه را تشریح کرد. همچنین برخی اساتید دانشگاه دمشق نظرات و پیشنهادات خود را در موضوع راه حل خروج از بحران در این کشور ارائه کردند.

اساتید سوری خواستار افزایش حاکمیت قانون، ایجاد فرصتهای برابر، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و مفسدان و جدیت در روند آغاز گفتگوهای ملی با حضور جریانهای مختلف سوری شدند.