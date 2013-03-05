  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

برای اکران نوروزی

"قاعده تصادف" بالاخره پروانه نمایش گرفت

"قاعده تصادف" بالاخره پروانه نمایش گرفت

پروانه نمایش فیلم سینمایی "قاعده تصادف" ساخته بهنام بهزادی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که بعد از نمایش در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر با اصلاحاتی برای مجوز نمایش روبرو شد، بالاخره صبح امروز 15 اسفندماه پروانه خود را برای اکران نوروزی دریافت کرد.

"قاعده تصادف" در گروه سینمایی عصر جدید در نوروز 92 اکران عمومی می‌شود.

فیلم "قاعده تصادف" پنج سیمرغ از جشنواره فیلم فجر امسال گرفت و همچنین فیلم برگزیده تماشاگران در بخش بین‌الملل شد. این فیلم به روابط بین جوانان با همدیگر و والدینشان می‌پردازد. اشکان خطیبی، مهرداد صدیقیان، بهاران بنی‌احمدی، محمدرضا غفاری، الهه حصاری، مارتین شمعون‌پور، ندا جبرائیلی، روشنک گرامی، سروش مالمیر، امیر جعفری، سروش صحت، امید روحانی از بازیگران "قاعده تصادف" هستند. این فیلم حال و هوایی تئاتری نیز دارد.

کد مطلب 2012270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها