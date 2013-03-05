"قاعده تصادف" بالاخره پروانه نمایش گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که بعد از نمایش در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر با اصلاحاتی برای مجوز نمایش روبرو شد، بالاخره صبح امروز 15 اسفندماه پروانه خود را برای اکران نوروزی دریافت کرد.
"قاعده تصادف" در گروه سینمایی عصر جدید در نوروز 92 اکران عمومی میشود.
فیلم "قاعده تصادف" پنج سیمرغ از جشنواره فیلم فجر امسال گرفت و همچنین فیلم برگزیده تماشاگران در بخش بینالملل شد. این فیلم به روابط بین جوانان با همدیگر و والدینشان میپردازد. اشکان خطیبی، مهرداد صدیقیان، بهاران بنیاحمدی، محمدرضا غفاری، الهه حصاری، مارتین شمعونپور، ندا جبرائیلی، روشنک گرامی، سروش مالمیر، امیر جعفری، سروش صحت، امید روحانی از بازیگران "قاعده تصادف" هستند. این فیلم حال و هوایی تئاتری نیز دارد.
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