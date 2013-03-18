آغاز اکران "قاعده تصادف" در سینماهای تهران و مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "قاعده تصادف" از امروز در 12 سینمای تهران و سه سینمای مشهد اکران می‌شود. اکران این فیلم در تهران در سینماهای آزادی، فرهنگ، پردیس ملت، اریکه ایرانیان، عصر جدید، ایران، پردیس زندگی، پارس، مرکزی، ماندانا، شکوفه و جوان خواهد بود.

"قاعده تصادف" به لحاظ تبلیغات محیطی تنها از امکانات مترو بهره برده و هیچ بیلبوردی در سطح شهر به خود اختصاص نداده است و نیز پخش تیزر تلویزیونی آن از فردا بیست و نهم اسفند ماه آغاز می‌شود.

تاخیر در صدور پروانه نمایش "قاعده تصادف" نسبت به دیگر فیلم‌های نوروزی، اکران این فیلم سینمایی که برنده 5 سیمرغ بلورین در جشنواره فجر امسال بوده را با تاخیر مواجه کرد.

"قاعده تصادف" داستان تعدادی از جوانان است که می‌خواهند برای اجرای یک تئاتر به خارج از کشور بروند ولی مخالفت پدر یکی از اعضای گروه برای آنها دردسرهایی به وجود می‌آورد. این فیلم سعی دارد دغدغه‌های نسل جوان و ارتباط این نسل با والدینشان را به تصویر بکشد.

اشکان خطیبی، مهرداد صدیقیان، بهاران بنی احمدی، روشنک گرامی، الهه حصاری، امیر جعفری، سروش صحت و ... از جمله بازیگران فیلم هستند.