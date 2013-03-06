به گزارش خبرنگار مهر، "شهر موش‌ها 2" در حالی ساخته خواهد شد که اکران "کلاه قرمزی و بچه ننه" که در سال جاری به نمایش گذاشته شد و پیش بینی استقبال بالایی از اکران آن وجود داشت، نتوانست چندان با موفقیت همراه باشد و از فروش کمی برخوردار بود.



اما منیژه حکمت که این روزها به دنبال ساخت "شهر موش‌ها 2" به کارگردانی مرضیه برومند است، به مهر گفت: با حضور مرضیه برومند در این پروژه، سینما دوباره زنده خواهد شد و گیشه رونق خواهد گرفت.

حکمت بر این باورست که پروژه "شهر موش‌ها 2" می‌تواند گیشه سینمای ایران را در سال آینده متحول کند.



"شهر موش‌ها 2" یک پروژه عظیم سینمایی با بودجه 3 میلیارد تومانی است که توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد. مرضیه برومند و فرهاد توحیدی فیلمنامه این فیلم را نوشته‌اند و آنچه که مشخص است این است که بنقشه بدیعی به عنوان سازنده عروسک‌ها در پروژه همکاری خواهد کرد.



مرضیه برومند کارگردان این فیلم سینمایی پیش از این در بخشی از صحبت‌های خود درباره ساخت این فیلم سینمایی اعلام کرد: به خاطر خاطراتی که بچه ها از مجموعه "شهر موش‌ها" دارند، با احتیاط با موضوع برخورد داشته و امیدوارم نتیجه فیلم به گونه ای نباشد که به خاطرات نسل جوان خدشه وارد شود.





اما در این میان، محمد علی طالبی کارگردان تلویزیونی "شهر موش‌ها" در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها اظهار کرد: اطلاعی از ساخت این فیلم سینمایی ندارم. هر چند گروه سازنده با من برای ساخت این فیلم سینمایی مشورت نخواسته است اما امیدوارم که بتوانند اثری قابل توجه را در این زمینه تولید کنند.البته چندان از این مساله هم ناراحت نیستم؛ چراکه سینمایی که امروز آن را دنبال می‌کنند با "شهر موش‌ها" بسیار متفاوت است.



مجموعه "شهر موش‌ها" برای اولین بار در سال 1360 توسط شبکه اول سیما و به کارگردانی محمد علی طالبی و کارگردانی عروسکی مرضیه برومند برای کودکان و دانش آموزان ابتدایی ساخته شد. این مجموعه قرار بود دانش آموزان را برای رفتن به مدرسه ترغیب کند. این مجموعه 10 قسمتی در نهایت با کاراکترهای اصلی عینکی و کپل ساخته شد که بسیار هم مورد توجه قرار قرار گرفت و زمینه برای ادامه این مجموعه هموار شد.





گروه سازنده در سال 1363 دوباره به سراغ این عروسک ها رفته و این بار تعداد بیشتری به آنها اضافه کردند که از آن جمله می‌توان به سرمایی، خوش خواب، دم دراز، نارنجی و... گروهی از عروسک‌های با مزه و دوست داشتنی بودند در 105 قسمت پا به دنیای کودکان دهه شصت گذاشتند.



عروسک‌گردان‌ها و گویندگان این مجموعه که اکثرا با "شهر موش‌ها" معرفی شدند، شامل: کپل - حمید جبلی، دم باریک - ایرج طهماسب، دم دراز - راضیه برومند – مسعود کرامتی، معلم - ناصر غفرانی فر – طاهره برومند، سرمایی - آزاده پورمختار، موش موشک - آزاده پورمختار، عینکی - مهدی میگانی – رضا پرنیانزاده، گوش دراز - کامبیز صمیمی مفخم، نارنجی - فاطمه معتمد آریا، خوش خواب - مجید شناور – راضیه برومند، موشی - صوفیا محمودی بودند.