محمد حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتورسازی و حضور هواداران تراکتورسازی در ورزشگاه ضمن بیان مطلب فوق گفت: همیشه پیش از بازی ما با تیمهای استقلال و پرسپولیس صحبتهایی مطرح می شود که 10 درصد از ورزشگاه آزادی به هواداران تراکتورسازی اختصاص پیدا می کند و تنش‌هایی در این خصوص بوجود می آید اما مطمئنم برای بازی روزجمعه فتح الله زاده و سایر دوستان در نهایت حداقل ظرفیت 40 هزار نفر از ورزشگاه آزادی را به هواداران تراکتورسازی اختصاص خواهند داد!

وی در همین خصوص افزود: ما توانایی داریم که با کمک هواداران خود استقلال را در ورزشگاه آزادی شکست دهیم البته انتظار ما از هواداران دو تیم این است که فقط به تشویق تیم خود پرداخته و احترام هواداران و تیم حریف را نگه دارند. من مطمئنم هر دو تیم بازی زیبا و تماشاگر پسندی را به معرض نمایش خواهند گذاشت.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تاکید کرد: با توجه به موقعیت دو تیم در جدول لیگ تساوی چندان به درد دو تیم نمی خورد. در واقع ما با شکست استقلال گام بزرگی را برای رسیدن به قهرمانی بر می داریم و چون هردو تیم مدعی کسب عنوان قهرمانی لیگ هستند این بازی یک دیدار 6 امتیازی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به وعده هایی که برای حل مشکلات مالی باشگاه تراکتورسازی داده شده،عمل شده است: متاسفانه تا این لحظه وعده هایی که به ما برای حل مشکلات مالی باشگاه و پرداخت مالی به بازیکنان و کادر فنی تیم داده شده، تحقق پیدا نکرده است و هنوز پولی به دست ما نرسیده است.

جعفری تاکید کرد: در طی فصل جاری میزان دوندگی من برای بدست آوردن پول از همه بازیکنان تیم بیشتر بوده است. مطمئن باشید فشاری که در این خصوص برروی مدیرعامل است بر روی هیچکس نیست. دوستان ما در هیات مدیره مجموعه کارخانجات تراکتورسازی تلاش خود را می کنند تا پول به باشگاه تزریق شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده ضمن اینکه منتظر کمک های دولت نیز هستیم که هنوز محقق نشده است.

وی تصریح کرد: دوستان باید بدانند که تراکتورسازی در چه مقطع زمانی حساسی قرار دارد و اگر حمایت های مالی با تاخیر بیشتری صورت گیرد دیگر تاثیر مثبت بر روی تیم نخواهد گذاشت.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتورسازی از هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 17:30 روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.