سید مهدی سید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما ابتدا به دنبال این هستیم که بازی جوانمردانه ای را مقابل استقلال انجام دهیم. ما تا پایان فصل 6 بازی مهم را پیش رو داریم که هر یک از آنها حکم فینال را برای ما دارد اما با توجه به صدرنشینی استقلال کسب پیروزی در این دیدار تاثیر زیادی در تعیین تیم قهرمان لیگ دارد.

وی در همین خصوص افزود: تساوی برای دو تیم استقلال و تراکتورسازی فایده زیادی ندارد و قطعا هر دو تیم برای برد به میدان می آیند.

مهاجم تراکتورسازی در خصوص مشکلات مالی این تیم تصریح کرد: جعفری برای فراهم کردن پول زحمت زیادی می کشد اما مطمئن باشید بازیکنان تراکتورسازی نسبت به پیراهنی که بر تن می کنند تعصب زیادی دارند و بی پولی بر عملکرد آنها تاثیر نمی گذارد.

سید صالحی در پاسخ به این پرسش که چقدر انگیزه برای آقای گلی در لیگ و لیگ قهرمانان آسیا دارید، گفت: همه هدف من موفقیت تیم تراکتورسازی است. در تراکتورسازی به آرامش رسیده ام و تمام تمرکز خود را بر روی بازی های تیم خود قرار داده ام. امیدوارم لیاقت آقای گل شدن در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر را داشته باشم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا استقلالی ها از رفتن تو از این تیم پشیمان نشده اند،گفت: جدایی من از استقلال فقط به خاطر مشکلات مالی بود چون من پدر سه فرزند هستم و آینده آنها برای من اهمیت زیادی دارد هنوز از سال 88 طلب مالی زیادی از استقلال دارم و مسئولان این باشگاه فقط امروز و فردا می کنند و وعده می دهند.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و استقلال از هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 17:30 روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.